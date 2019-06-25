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Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

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Відомий терорист "ДНР" Олександр Ігнатишин на прізвисько "Ашот" вільно проживає в Україні, не побоюючись кримінального переслідування.

Як повідомляє Inforpost, прокурором було подане прохання до суду звільнити Ігнатишина від кримінальної відповідальності як учасника незаконного збройного формування.

Попереднє судове засідання відбулося 31 травня 2019 року у місті Добропілля Донецької області, а сам суд тепер призначений на 18 вересня. При цьому ніякі запобіжні заходи — ні взяття під варту, ні домашній арешт — Ігнатишину не визначені.

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Інформація про це доступна у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Таким чином, бойовик "ДНР" сьогодні живе у вільній Україні, не побоюючись переслідувань правоохоронними органами", — йдеться у повідомленні.

Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

Inforpost

Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

Inforpost

Видання зазначає, що Ігнатишин Олександр Валерійович народився 14 червня 1986 року у Макіївці. До 2014 року займався наркотиками, "кришували" його бізнес на рівні Червоногвардійського РВВС. З початком окупації на Донбасі Ігнатишин вступив до лав проросійських незаконних збройних утворень.

У 2015 або 2016 році втік до Криму, а звідти вже до Києва. У столиці був помічений у компанії дівчини, за чий рахунок вів заможне життя.

Крім того, у квітні 2018 року Ігнатишин під своїм реальним прізвищем оформив акт купівлі-продажу приватного будинку у Черкаській області.

Олександр Ігнатишин

Олександр Ігнатишин

Inforpost

Олександр Ігнатишин на "Миротворці"

Олександр Ігнатишин на "Миротворці"

Inforpost

Олександр Ігнатишин

Олександр Ігнатишин

Inforpost

Олександр Ігнатишин

Олександр Ігнатишин

Inforpost

Олександр Ігнатишин

Олександр Ігнатишин

Inforpost

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали ще трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР".

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Україна
Теги
ДНРтерористи "ДНР"
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