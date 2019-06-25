Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

Відомий терорист "ДНР" Олександр Ігнатишин на прізвисько "Ашот" вільно проживає в Україні, не побоюючись кримінального переслідування.

Як повідомляє Inforpost, прокурором було подане прохання до суду звільнити Ігнатишина від кримінальної відповідальності як учасника незаконного збройного формування.

Попереднє судове засідання відбулося 31 травня 2019 року у місті Добропілля Донецької області, а сам суд тепер призначений на 18 вересня. При цьому ніякі запобіжні заходи — ні взяття під варту, ні домашній арешт — Ігнатишину не визначені.

Інформація про це доступна у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Таким чином, бойовик "ДНР" сьогодні живе у вільній Україні, не побоюючись переслідувань правоохоронними органами", — йдеться у повідомленні.

Inforpost

Inforpost

Видання зазначає, що Ігнатишин Олександр Валерійович народився 14 червня 1986 року у Макіївці. До 2014 року займався наркотиками, "кришували" його бізнес на рівні Червоногвардійського РВВС. З початком окупації на Донбасі Ігнатишин вступив до лав проросійських незаконних збройних утворень.

У 2015 або 2016 році втік до Криму, а звідти вже до Києва. У столиці був помічений у компанії дівчини, за чий рахунок вів заможне життя.

Крім того, у квітні 2018 року Ігнатишин під своїм реальним прізвищем оформив акт купівлі-продажу приватного будинку у Черкаській області.

Олександр Ігнатишин Inforpost

Олександр Ігнатишин на "Миротворці" Inforpost

Олександр Ігнатишин Inforpost

Олександр Ігнатишин Inforpost

Олександр Ігнатишин Inforpost

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали ще трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР".

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