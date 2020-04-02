Маю право. Знаю цю справу. Разом зі своїми підлеглими розпочинав розслідування о 20 годині 07 хвилин 17 липня 2014 року (кримінальне провадження № 22014000000000239). Протягом 2014-2015 років саме начальником ГСУ СБ України генерал-майором юстиції В. Вовком і начальником Центрального кримінального управління Національної поліції Королівства Нідерланди В. Паулісеном приймались визначальні рішення про направленість слідства, які в подальшому затверджувались прокурорами країн.
Немає сумнівів, що Росія з часом визнає збиття малазійського пасажирського літака “Boeing" своїми військовослужбовцями із зенітно-ракетного комплексу "БУК", належного Збройним Силам Російської Федерації. Правда тут присутні два важливих елементи:
- такого визнання варто очікувати не менш, як за 10 років;
- РФ ніколи не визнає, що цей літак був збитий навмисно.
З великою повагою до голландських колег (поліцейських, прокурорів, суддів). Ще 15 травня 2015 року в посольстві Нідерландів під час відеоконференції з Вілбертом Паулісеном заявив щодо необхідності повідомити про підозру Гіркіну-Стрєлкову та іншим пособникам терористичного акту, внаслідок якого загинуло 298 людей. Але розпочинати судовий процес без процесуально встановлених організаторів цього тяжкого злочину вважав й зараз вважаю передчасним й непродуктивним.
Все ж в Гаазі у березні 2020 року розпочався суд щодо збиття малайзійського Boeing777 над Донбасом в 2014 році. Слухання будуть проходити в судовому комплексі Схіпхол (залу зарезервували на рік).
Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення колишньому ватажкові розвідки "ДНР" Сергію Дубинському (Хмурий), колишньому міністру оборони "ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлков), підполковнику ВДВ Олегу Пулатову (Гюрза) - всі громадяни Росії, та громадянину України Леоніду Харченку (Крот).
Чи зможе даний суд визнати Російську Федерацію винною у злочині?
Процес стосується конкретних фізичних осіб, це по-перше. А по-друге, навіть для інформаційної компанії з акцентом на вчинення вбивства людей російськими громадянами будь-яке рішення не можливо буде використати, оскільки серед обвинувачених громадянин України. До речі, а чому серед "підсудних" не значиться В. Цемах, адже голландська сторона перед обміном заявила про його статус як підозрюваного?
Й ще цікава деталь. В судовому засіданні беруть участь захисники найменш відомого серед усіх – Пулатова. Очевидно, що це не його адвокати – це захисники інтересів Російської Федерації, агенти ФСБ й СЗР Росії.
Суд в Гаазі поставлений на розтяжку:
- або приймати рішення по рядових співучасниках без засудження організаторів збиття пасажирського літака (військово-політичне керівництво РФ) й вимушено ставити крапку в судовому процесі;
- або затягувати процес… переводити його в багаторічну історію.
Перший варіант однозначно на користь Росії. Схиляюсь до другого…, у тому числі в зв’язку з викладеним вище.
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