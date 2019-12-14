Суд ухвалив рішення щодо головного підозрюваного у вбивстві Шеремета

Печерський районний Києва виніс рішення у справі про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку. Його утримуватимуть під вартою до 8 лютого.

Вердикт був зачитаний у ніч на суботу, 14 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого", – сказав суддя.

Андрій Антоненко Facebook/Андрій Антоненко

Зазначається, що перед тим було відхилене клопотання захисту про перенесення розгляду цієї справи. Позиція звинувачення також врахована – підозрюваного відправили в СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Досудове розслідування встановило, що організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був атовець і музикант Андрій Антоненко.

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