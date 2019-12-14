Суд ухвалив рішення щодо головного підозрюваного у вбивстві Шеремета

Печерський районний Києва виніс рішення у справі про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку. Його утримуватимуть під вартою до 8 лютого.
Вердикт був зачитаний у ніч на суботу, 14 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.
"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого", – сказав суддя.
Андрій Антоненко
Facebook/Андрій Антоненко
Зазначається, що перед тим було відхилене клопотання захисту про перенесення розгляду цієї справи. Позиція звинувачення також врахована – підозрюваного відправили в СІЗО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугар.
Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.
Сама Звіробій заявила, що не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, зокрема записів телефонних розмов, і має намір захищати Кузьменко.
Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.
Досудове розслідування встановило, що організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був атовець і музикант Андрій Антоненко.
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