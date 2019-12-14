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14 грудня • оновлено в 08:48
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Суд ухвалив рішення щодо головного підозрюваного у вбивстві Шеремета

1.9т
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Печерський районний Києва виніс рішення у справі про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку. Його утримуватимуть під вартою до 8 лютого.

Вердикт був зачитаний у ніч на суботу, 14 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого", – сказав суддя.

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Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Facebook/Андрій Антоненко

Зазначається, що перед тим було відхилене клопотання захисту про перенесення розгляду цієї справи. Позиція звинувачення також врахована – підозрюваного відправили в СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
Теги
вбивство розслідування Печерський суд
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Может хоть сейчас украинцы возьмутся за свидомых нациков???? Не побоятся, встанут из стойла, куда их загнали свидомая мр@зь???
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