Суд стягнув із "короля контрабанди" Альперіна 35 млн грн

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнув на користь держави з "короля контрабанди" Вадима Альперіна 35 млн гривень, внесених як застава.

Про це повідомила 16 квітня в Facebook пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП вимагала стягнути всю суму – 70 млн грн.

"Суд погодився з доводами прокурора про порушення процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме використання паспорта громадянина іншої держави, за яким він міг перетинати державний кордон України", – сказано в повідомленні.

Суд стягнув з "короля контрабанди" Альперіна 35 млн грн РБК-Україна

Крім того, підозрюваному збільшено розмір застави з 70 до 76 млн гривень.

За рішенням суду тепер він повинен протягом 5 днів внести різницю в розмірі застави, яка становить 41 млн гривень.

Відзначається, що повний текст постанови буде оголошений 17 квітня.

Нагадаємо, одеського бізнесмена Альперина затримали в кінці листопада. Його оголосив у розшук особисто президент Володимир Зеленський.

Незабаром суд оголосив рішення щодо Альперіна: арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн. У кінці грудня суд також арештував майно "короля контрабанди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Альперіна зняли електронний браслет через прострочення рішення прокурора.

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