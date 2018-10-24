Гучна ДТП з сестрою Ноздровської: суд виніс вирок

Обухівський районний суд Київської області засудив на сім років Дмитра Россошанського. Молода людина — син обвинуваченого у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

Про це OBOZREVATEL стало відомо під час судового засідання 24 жовтня.

Захист домагалася амністії для підсудного, який восени 2015 року насмерть збив молодшу сестру Ірини Ноздровської — Світлану Сапатинську. Однак суддя в амністії відмовила і Россошанський-молодший залишиться за гратами (з 2016 року він перебуває під вартою).

Дмитро Россошанський

Також підсудний має виплатити по 300 тис. грн моральної компенсації батькам загиблої.

Саме справа Дмитра могла стати приводом для вбивства сестри загиблої — Ірини, вважають її родичі. Ірина Ноздровська домоглася, щоб Апеляційний суд Київської області знову відправив справу суду першої інстанції. Через два дні Ірина зникла, а незабаром її знайшли мертвою.

Ірина Ноздровська на суді у справі Россошанського-молодшого у грудні 2017 р.

Зачитуючи вирок 24 жовтня, суддя Обухівського районного суду повідомила, що стороною обвинувачення не були надані докази того, що Россошанський-молодший скоїв ДТП у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Цей факт давав можливість Дмитру вийти за амністією. Але цього не сталося.

"Йому відмовили в амністії. Присудили сім років. Але його адвокати домагатимуться апеляції. Боротьба ще не закінчена", — розповів нашим журналістам батько загиблої Сергій Дуняк.

"Діма-наркоман"

Про те, що підсудний був під впливом наркотиків під час ДТП, свідчать непрямі факти.

Перше. Як розповів OBOZREVATEL представник потерпілих Андрій Руденко, є очевидні встановлені порушення процедури відбору крові після ДТП.

"Провели експертизу, але не вистачило крові, оскільки її нібито мало відібрали. Пізніше з'ясувалося, що було не п'ять, а вже шість мілілітрів крові. Можливо, її розбавили або підмінили. Сечу у Россошанського не відбирали. Нарколог його не оглядав", — розповів він.

Дмитро Россошанський

Друге. Батьки загиблої Сапатинської кажуть, що Дмитро на момент аварії керував авто напівлежачи. "На фотографіях, зроблених одразу після ДТП, видно, що водійське сидіння в автомобілі опущене. Також його пасажирка говорила йому: "Зупинися, ми когось збили". Тобто він не побачив того, що сталося", — розповіла Катерина Дуняк, мама загиблої.

Третє. За словами Катерини, Россошанський неодноразово потрапляв до лікарні в результаті токсичного отруєння від вживання наркотиків.

Четверте. Россошанський раніше здійснював нарко- і алко-"подвиги". У 2005 році Дмитро у стані алкогольного сп'яніння викрав автомобіль. У 2010 році його заарештували за груповий грабіж у Києві, але наступного дня відпустили. Його подільник сів у в'язницю. За кілька місяців до смертельної ДТП зі Світланою, у січні 2015 року, Россошанського зупинили у Києві — він перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Світлана Сапатинська

Раніше сестра загиблої Ірина Ноздровська повідомляла OBOZREVATEL, що у Россошанського-молодшого кличка у селі "Діма-наркоман" і "Нарик".

"Ми говоримо про сукупність всіх фактів, а також про поведінку, характер і спосіб життя, які свідчать про те, що ця людина на момент ДТП перебувала у стані наркотичного сп'яніння", — резюмував Андрій Руденко.

"Згниє у в'язниці"

Новина із засудженням Россошанського-молодшого викликала неабиякий ажіотаж у соцмережах. Дочка Ірини Ноздровської Анастасія зробила емоційний пост про те, що Дмитро "згниє разом зі своїм папашею на зоні".

"Зараз треба домогтися у справі Ірини такої ж перемоги. Все дуже складно, але віримо", — висловила слова підтримки Лариса Герасименко.

Журналіст Володимир Тимофійчук написав: "Вітаю тебе, Іринко. Ти дійсно заплатила високу ціну за те, щоб цей день таки настав. Від сьогоднішнього дня ви*одок Россошанський вирушить до в'язниці на сім років", — написав він.

Юрій Россошанський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про зникнення Ноздровської, яке відбулося через два дні після суду у справі її сестри.

Підозрюваним у вбивстві Ірини Ноздровської є Юрій Россошанський. Чоловік не заперечив своєї причетності до вбивства.

Пізніше Россошанському-старшому посилили підозру. У разі доведення його провини йому загрожує довічне ув'язнення.