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13 грудня • оновлено в 13:06
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Суд над Атоненком: у ССО заступилися за підозрюваного у справі Шеремета

2.1т
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Музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, за місцем служби в лавах Сил Спеціальних операцій характеризується позитивно.

Про це у Facebook повідомляє Командування ССО, зазначаючи, що Антоненко відбував службу з 2017 року.

"Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, у командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що командування ССО ЗСУ готове сприяти проведенню об'єктивного розслідування та надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.

Павло Шеремет

Павло Шеремет

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
Тег
Сили спеціальних операцій ЗС України
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