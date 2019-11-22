Стягують важку зброю: окупантів спіймали на підлості в зоні відведення військ на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі влаштували підступну провокацію в зоні розведення військ. Так, темного часу доби вони приховано переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Крім того, в покинутих окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагається видати за виконання домовленостей з її відведення.

"Для того, щоб приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілу підрозділами Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.

Терористи "ДНР" "Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

незаконні збройні формування Росії імітують обстріли на ділянках розведення військ на Донбасі для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

18 листопада спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітили поблизу Петрівського, що в районі розведення сил, 10 саперів зі складу окупаційних угрупувань.

Також в мережі опублікували відео, на якому показано обстріл терористами села Золоте, вже після розведення військ.

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