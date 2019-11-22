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22 листопада • оновлено в 15:29
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/ Розслідування

Стягують важку зброю: окупантів спіймали на підлості в зоні відведення військ на Донбасі

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Російські окупанти на Донбасі влаштували підступну провокацію в зоні розведення військ. Так, темного часу доби вони приховано переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Крім того, в покинутих окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагається видати за виконання домовленостей з її відведення.

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"Для того, щоб приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілу підрозділами Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • незаконні збройні формування Росії імітують обстріли на ділянках розведення військ на Донбасі для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

  • 18 листопада спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітили поблизу Петрівського, що в районі розведення сил, 10 саперів зі складу окупаційних угрупувань.

  • Також в мережі опублікували відео, на якому показано обстріл терористами села Золоте, вже після розведення військ.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное чтоб хзрои ВСУ бежали неоглядываясь, ато потом ноги к жо-пам уже не пришьют.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Значит опять налупят ВСУшных тушек, не истерить каклоеды.
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Мир Миру
Мир Миру
Дійсно, кому те розведення з відведенням потрібне, крім Зеленського.
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