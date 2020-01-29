Стягнули гаубиці і 50 танків: Росія задумала провокацію на Донбасі

На тимчасово окупованих територіях Донбасу зафіксовано присутність російського важкого озброєння. Йдеться про гаубиці та десятки танків.

Цю інформацію підтвердила українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння. У звіті СММ ОБСЄ від 28 січня оприлюднено інформацію, що 26 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній уряду України території зафіксував чотири буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм), дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля населеного пункту Біле, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) біля населеного пункту Голубівка", – йдеться у зведенні.

Гаубиця news.bigmir.net

Цьогож дня БПЛА далекого радіусу дії зафіксував один танк (Т-64) і один міномет невстановленого типу біля населених пунктів Новоселівка і Нижнє Лозове. А 27 січня патруль місії ОБСЄ зафіксував три буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) в населеному пункті Новогригорівка. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, 23 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксовано 49 танків невстановленого типу на полігонах біля населених пунктів Круглик і Мануйлівка. Зазначене озброєння розміщено по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

волонтери міжнародної організації InformNapalm спрогнозували, що загострення бойових дій на Донбасі, ймовірно, буде посилюватися. На це вказує збільшення використання великокаліберної зброї з боку російських окупаційних військ.

Нагадаємо, 24 січня російські окупаційні війська перед обстрілами позицій ЗСУ перекинули великокаліберні артилерійські системи через житлові населені пункти на Донбасі.

Спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід в житловому масиві Київського району міста Донецька.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!