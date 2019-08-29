"Шкіра просто злазила": полонений воїн розповів про тортури після Іловайського котла

Андрій Скачков, позивний "Сем", який потрапив у полон під Іловайськом і пробув там найдовше – без двох днів рік – був останнім добровольцем "Донбасу", якого обміняли в 2015 році.

У своєму інтерв'ю "Апострофу" він розповів про тортури в катівнях терористів. Тоді 109 українців відвезли до Донецька в підвали захопленої будівлі СБУ.

"У перші ж дні полону нас знімало російське ТБ. Можливо, вони мимоволі нас врятували – нас не завалили, оскільки ми засвітилися в кадрі. Я одразу сказав, що з Донецька. Хотів їм показати, що не всі такі, як вони. У результаті, ставилися до мене як до "зрадника", діставалося дуже сильно", – розповів Сем.

Андрій Скачков "Сем" "Апостроф"

За його словами, програма була одна і та сама: щоденні допити вдень і вечірні "розваги".

"Прийдуть бухі сепари: "Донецькі є? Ну, пішли!" І починалося. Мене збивали з ніг, щоб я впав на коліна, ставили відео, де Донбас нібито обстрілюють "карателі", потім "бабах". І або сам скочуюсь у підвал, або заносять. Якось я лежав у їхньому кабінеті, сам піднятися не міг. Підійшла жінка з дитиною на руках, стала на мене і почала стрибати. Мабуть, чиясь дружина. Вони в колишній будівлі СБУ жили цілими сім'ями, виїхали зі Стрілковими-Гіркіними, переобладнали кабінети під кімнати", – згадує воїн.

Полонених тримали в підвалі великого бомбосховища.

Андрій "Сем" Скачков "Апостроф"

"Хороша вентиляція, яку рідко включали. І там – охреніти як сиро, одяг не висихав, шкіра просто злазить. І до всього цього туалет був забитий, там було по щиколотку всього. А десь через два місяці зайшло до нас ОБСЄ – подивитися, як ми живемо. Лежимо на дошках, просто на підлозі, тільки у деяких є шматки тканини. І вони запитують: "Де їхня постільна білизна". Я аж засміявся, такий істеричний сміх був. Після цього стало трохи простіше. Почали годувати. До цього була буханка хліба на 11 осіб і жменька перловки. Ми знімали плафон, кип'ятили там крупу, щоб вона розбухла, щоб її стало, начебто, трохи більше. Намагалися так обдурити шлунок, але... Зараз я важу приблизно на 20 кілограмів більше, ніж у ті дні", – розповів Скачков.

Андрій Скачков "Сем" "Апостроф"

Новини Путін натиснув на спусковий гачок в Іловайську

Він згадав, що на Новий рік хлопці в медпункті вкрали флакончик спирту:

"Ми його розбодяжили водою, пустили по колу кухоль і тихо співали гімн України. Я кожен день вважав останнім, і радів кожному новому дню. Багато хто нив. Не всі, але були ті, хто повторювали: "Коли нас обміняють? Ми Україні не потрібні! Ми тут помремо". Рятували жарти, гумор. Коли нам дозволили передавати продукти, то хтось став "офіціантом", писав на листочку "Меню ресторану "Троє укропів". Там було щось на кшталт: зубець часнику, ложка меду, 5 грамів сала".

Після цього бранець потрапив "до суду" і його відвезли в донецьке СІЗО, завели "кримінальну справу" за статтею "участь у каральних операціях".

"Навчився користуватися тюремними "дорогами" (система, за якою з камери в камеру передають заборонені предмети). За сигарети мені пересилали телефон, я міг подзвонити батькам. Потім накопичив цілий блок, обміняв його на телевізор. Тільки мені його принесли, в камеру вривається "маски-шоу". Жорстко відлупили: "ти з нього хотів зробити передавач і зв'язуватися зі своїми". Вирішив зайнятися фізкультурою, набрав у пластикові пляшки піску – знову побили. Кажуть, ти втечу плануєш. Просився вийти на прогулянку – та ж історія. У підсумку, я ходив своєю кімнатою колами, "вісімками", "дев'ятками". Сім кроків в одну сторону, три в іншу. Сонце я бачив, тільки коли воно відбивалося в сусідніх вікнах", – розповів він.

Звільнення Андрія Скачкова з полону "Апостроф"

Андрій Скачков пробув у полоні терористів без двох днів рік:

"Коли мене повезли на обмін, я не вірив у це. Чого варте "слово офіцера" зрозумів в Іловайську. Не вірив, що звільнюся, коли сидів в автомобілі Володимира Рубана. Сумнівався, коли був уже в Краматорську. І тільки коли обійняв батьків, то зрозумів, що на свободі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з моторошними одкровеннями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

У боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 зникли безвісти, а 13 військових досі перебувають у полоні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!