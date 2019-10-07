Стрілянина за участю Пашинського: суд виніс рішення щодо екснардепа

У понеділок, 7 жовтня, Печерський районний суд Києва взяв під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави колишнього народного депутата Сергія Пашинського, підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень жителю Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.
Йдеться про вогнепальне поранення. Про обрання запобіжного заходу повідомляє "Українська правда" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Представники прокуратури заявили про клопотання приєднати до справи низку документів, зокрема, оновлений текст підозри.
На це адвокат Пашинського Андрій Федур заявив, що згідно з процедурою сторона захисту має право ознайомитися, і на це передбачено три години. Незважаючи на зауваження, суд задовольнив вимогу прокурора.
Пашинського взяли під варту
Цензор.НЕТ
Пашинського взяли під варту
Цензор.НЕТ
Як уточнює Цензор.НЕТ, далі на суді виступив сам Пашинський. Він озвучив свою версію подій, про яку говорив раніше. Заявив, що нібито захищав дружину від загроз сексуального характеру. Він просив Хімікуса вибачитися, однак той із пляшкою пішов на Пашинського.
За його словами, він вистрілив у повітря з криком "стояти". Однак Хімікус завдав йому удару по голові, і лише після цього екснардеп був змушений вистрілити йому в ногу.
Пашинський наголосив, що сам надав потерпілому першу медичну допомогу, а його син у новорічну ніч займався тим, щоб влаштувати Хімікуса в лікарню.
Суддя, вислухавши сторони, оголосила про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 грудня. Повний текст постанови буде оприлюднений 9 жовтня о 14:00.
Пашинського взяли під варту
Цензор.НЕТ
Пашинського взяли під варту
Цензор.НЕТ
Пашинського взяли під варту
Цензор.НЕТ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня 2016 року в результаті конфлікту Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.
Крім того, він запевняв, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік ударив його пляшкою по голові.
При цьому Хімікус спростував цю версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет одразу у груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру у хуліганстві.
Під час стрілянини по Хімікусу Пашинський застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
4 жовтня йому оголосило про підозру Державне бюро розслідуваннь.
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