Стрілянина за участю Пашинського: суд виніс рішення щодо екснардепа

У понеділок, 7 жовтня, Печерський районний суд Києва взяв під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави колишнього народного депутата Сергія Пашинського, підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень жителю Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.

Йдеться про вогнепальне поранення. Про обрання запобіжного заходу повідомляє "Українська правда" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Представники прокуратури заявили про клопотання приєднати до справи низку документів, зокрема, оновлений текст підозри.

На це адвокат Пашинського Андрій Федур заявив, що згідно з процедурою сторона захисту має право ознайомитися, і на це передбачено три години. Незважаючи на зауваження, суд задовольнив вимогу прокурора.

Пашинського взяли під варту Цензор.НЕТ

Пашинського взяли під варту Цензор.НЕТ

Як уточнює Цензор.НЕТ, далі на суді виступив сам Пашинський. Він озвучив свою версію подій, про яку говорив раніше. Заявив, що нібито захищав дружину від загроз сексуального характеру. Він просив Хімікуса вибачитися, однак той із пляшкою пішов на Пашинського.

За його словами, він вистрілив у повітря з криком "стояти". Однак Хімікус завдав йому удару по голові, і лише після цього екснардеп був змушений вистрілити йому в ногу.

Пашинський наголосив, що сам надав потерпілому першу медичну допомогу, а його син у новорічну ніч займався тим, щоб влаштувати Хімікуса в лікарню.

Суддя, вислухавши сторони, оголосила про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 грудня. Повний текст постанови буде оприлюднений 9 жовтня о 14:00.

Пашинського взяли під варту Цензор.НЕТ

Пашинського взяли під варту Цензор.НЕТ

Пашинського взяли під варту Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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