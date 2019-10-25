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25 жовтня • оновлено в 16:58
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/ Розслідування

Стрілянина в Харкові: убитий проходив свідком у справі Вороненкова

9.9т Читати матеріал російською

У перестрілці в Харкові 25 жовтня було вбито Володимира Бороха – одного зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомив адвокат Святослав Пархоменко, захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина, йдеться на сторінці "Ґґрати" в Facebook.

"Влітку 2017 року поліція затримала Володимира Бороха разом з ще одним харків'янином Олександром Лосем. Останнього підозрюють в пособництві у вбивстві Дениса Вороненкова – в організованій групі він нібито виконував роль водія і вів стеження за жертвою", - йдеться в повідомленні.

Пархоменко стверджує, що загиблий Борох був в курсі подробиць організації замаху і мав свідчити в суді.

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

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Нагадаємо, екс-депутат Держдуми Денис Вороненко був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з ще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Стрілянина на Клочковській в Харкові Вбивство Дениса Вороненкова
Місце
Україна Харків
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
всяко Темнейший решил в тир поиграть, инфа 100500 )))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Тьфу ты, так тут все ясно тогда. Путин же. Не?
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