Стрілянина в Харкові: убитий проходив свідком у справі Вороненкова

У перестрілці в Харкові 25 жовтня було вбито Володимира Бороха – одного зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомив адвокат Святослав Пархоменко, захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина, йдеться на сторінці "Ґґрати" в Facebook.

"Влітку 2017 року поліція затримала Володимира Бороха разом з ще одним харків'янином Олександром Лосем. Останнього підозрюють в пособництві у вбивстві Дениса Вороненкова – в організованій групі він нібито виконував роль водія і вів стеження за жертвою", - йдеться в повідомленні.

Пархоменко стверджує, що загиблий Борох був в курсі подробиць організації замаху і мав свідчити в суді.

Стрілянина в Харкові 057

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми Денис Вороненко був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з ще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Харкові біля супермаркету "Восторг" 25 жовтня бандити відкрили стрілянину.

В результаті постраждав кримінальний авторитет "Жора", а його "праву руку" Володимира Бороха, відомого як "Тайсон", застрелили.

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