Стрільба з вибухом в Харкові: момент НП потрапив на відео

У мережі опублікували відео, на якому показані події до перестрілки в Харкові.

На записі видно, що до місця під'їжджає білий "Мерседес" і з нього вийшли четверо чоловіків. Всі вони попрямували до групи людей, які попередньо приїхали на темному позашляховику "Порше".

Стрілянина в Харкові

Між чоловіками відразу ж почалася бійка. На цьому моменті відео обривається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня вШевченковском районі Харкова прогриміли постріли і вибух. Очевидці стверджували, що з місця події поїхав білий автомобіль, в якому може знаходитися потерпілий.

По місту і області введена поліцейська операція "Сирена".

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