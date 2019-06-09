Страшна ДТП із дитиною в Конотопі: суд виніс рішення щодо поліцейського

Співробітника Конотопського відділу поліції, який 7 червня збив на автомобілі свого начальника 10-річну дитину, взяли під варту.
Полтавський суд виніс відповідне рішення на засіданні в неділю, 9 червня, передає "ТСН".
Відзначається, що поліцейського направили в СІЗО на два місяці, призначивши альтернативу у вигляді застави розміром у 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому, підозрюваний від коментарів відмовився.
Місце ДТП
facebook.com/Semenikhin
Підозрюваний (між поліцейськими)
ТСН
Відзначимо, хлопчик, який потрапив під колеса сержанта поліції, знаходиться в реанімації у важкому стані. У нього діагностували травми голови, грудної клітки і черевної порожнини.
Нагадаємо, дії водія були кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня в місті Переяслав-Хмельницький під Києвом поліцейські підстрелили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Дитина померла 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках. Незабаром їх затримали.
Нещодавно глава Нацполіціі розповів страшні подробиці вбивства дитини, зазначивши, що про його кульове поранення стало відомо із запізненням.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
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