"Сльозогінний газ і водомети": як у полтавському селищі готуються до зустрічі українців із Уханя

У селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди з китайського Уханя везуть евакуйованих українців, тривають протистояння місцевих жителів і поліції. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ.

Жителі селища розповіли OBOZREVATEL, що поліція тричі проривала їхній кордон на шляху до медцентру Національної гвардії України "Нові Санжари" (для перегляду відео проскрольте вниз).

За словами протестувальників, правоохоронці БТРами розтягували автомобілі та трактори, якими жителі перекрили дорогу.

Протести на Полтавщині Підслухано Нові Санжари

"Зараз поступово відтісняють наш кордон", – розповів місцевий житель Андрій.

Він повідомив, що люди проти того, аби в їхньому селищі розміщували українців, евакуйованих з Уханя.

"Є безліч інших місць. Чому треба селити в нашому курортному містечку?" – каже він.

"Люди бояться, що зроблять закриту зону, хто нас лікуватиме, хто захищатиме?!" – бідкається місцева жителька Марина.

Протести на Полтавщині Підслухано Нові Санжари

Протести на Полтавщині Підслухано Нові Санжари

За словами Андрія, силовики поки не вдавалися до активних дій щодо протестувальників. "Однак використовували газові балончики. Позаду стоять водомети, БТРи. Їх поки не використовували, але, думаю, скоро будуть", – зазначив він.

Місцеві мешканці блокують проїзд

Протистояння у Нових Санжарах Анна Моргуль

Протистояння у Нових Санжарах Анна Моргуль

За словами нашого співрозмовника, правоохоронців у селищі 200-300.осіб Стільки ж учасників протесту.

"Поки вони відтісняють нас. Ми ж блокуємо прохід до санаторію. Нікого з представників влади на місці немає", – розповідає Андрій.

Протести на Полтавщині Підслухано Нові Санжари

Начальник пресслужби ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив OBOZREVATEL, що протистояння місцевих жителів із правоохоронцями було вранці. Зараз тривають переговори.

"Йде конструктивний діалог. Намагаємося знайти спільну мову і уникнути порушень громадського порядку" – розповів він.

Сулаєв повідомив, що не бачив на місці водометів. Також у нього відсутні дані, що поліцейські використовували газові балончики.

На офіційному сайті Новосанжарської селищної ради згодом з'явилася інформація, що лікарні у селищі не забезпечена необхідним обладнанням, препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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