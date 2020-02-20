Головна Новини
20 лютого • оновлено в 14:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
Всі статті автора

"Сльозогінний газ і водомети": як у полтавському селищі готуються до зустрічі українців із Уханя

38.4т
Читати матеріал російською

У селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди з китайського Уханя везуть евакуйованих українців, тривають протистояння місцевих жителів і поліції. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ.

Жителі селища розповіли OBOZREVATEL, що поліція тричі проривала їхній кордон на шляху до медцентру Національної гвардії України "Нові Санжари" (для перегляду відео проскрольте вниз).

За словами протестувальників, правоохоронці БТРами розтягували автомобілі та трактори, якими жителі перекрили дорогу.

Протести на Полтавщині

Протести на Полтавщині

Підслухано Нові Санжари

"Зараз поступово відтісняють наш кордон", – розповів місцевий житель Андрій.

Він повідомив, що люди проти того, аби в їхньому селищі розміщували українців, евакуйованих з Уханя.

"Є безліч інших місць. Чому треба селити в нашому курортному містечку?" – каже він.

"Люди бояться, що зроблять закриту зону, хто нас лікуватиме, хто захищатиме?!" – бідкається місцева жителька Марина.

Протести на Полтавщині

Протести на Полтавщині

Підслухано Нові Санжари

Протести на Полтавщині

Протести на Полтавщині

Підслухано Нові Санжари

За словами Андрія, силовики поки не вдавалися до активних дій щодо протестувальників. "Однак використовували газові балончики. Позаду стоять водомети, БТРи. Їх поки не використовували, але, думаю, скоро будуть", – зазначив він.

Новини
Четверо загинули біля церкви: з'явилися подробиці ДТП під Львовом
"Газ і водомети": як на Полтавщині готуються до зустрічі українців із Уханя

Місцеві мешканці блокують проїзд

Протистояння у Нових Санжарах

Протистояння у Нових Санжарах

Анна Моргуль

Протистояння у Нових Санжарах

Протистояння у Нових Санжарах

Анна Моргуль

За словами нашого співрозмовника, правоохоронців у селищі 200-300.осіб Стільки ж учасників протесту.

"Поки вони відтісняють нас. Ми ж блокуємо прохід до санаторію. Нікого з представників влади на місці немає", – розповідає Андрій.

Протести на Полтавщині

Протести на Полтавщині

Підслухано Нові Санжари

Начальник пресслужби ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив OBOZREVATEL, що протистояння місцевих жителів із правоохоронцями було вранці. Зараз тривають переговори.

"Йде конструктивний діалог. Намагаємося знайти спільну мову і уникнути порушень громадського порядку" – розповів він.

Сулаєв повідомив, що не бачив на місці водометів. Також у нього відсутні дані, що поліцейські використовували газові балончики.

Новини
Понад 270 жертв за місяць! З'явилася моторошна статистика ДТП в Україні

На офіційному сайті Новосанжарської селищної ради згодом з'явилася інформація, що лікарні у селищі не забезпечена необхідним обладнанням, препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Місце
Україна Полтава
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
78
16
Смішно
3
Цікаво
63
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Везите в Тюмень, не мучайте людей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Пyтен страну довел. При Пopoшенко такого не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Ралули такие рагули)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги