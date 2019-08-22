Стоїмо! ЗСУ відбилися від атак терористів на Донбасі: є поранений

На Донбасі у середу, 21 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

Обстріли велися із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті цього поранення отримав один український військовий, передає пресцентр ООС.

ЗСУ на Донбасі "24"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів:

неподалік Новомихайлівки – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Старогнатівки – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів не зафіксували.

З початку цієї доби, 22 серпня, бойовики двічі обстріляли позиції ООС – поблизу Водяного та Новотроїцького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області Об'єднані сили провели масштабне тренування авіації та протиповітряної оборони.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!