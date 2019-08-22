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Стоїмо! ЗСУ відбилися від атак терористів на Донбасі: є поранений

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На Донбасі у середу, 21 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

Обстріли велися із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті цього поранення отримав один український військовий, передає пресцентр ООС.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"24"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів:

  • неподалік Новомихайлівки – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Водяного – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Старогнатівки – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Авдіївки – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів не зафіксували.

З початку цієї доби, 22 серпня, бойовики двічі обстріляли позиції ООС – поблизу Водяного та Новотроїцького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області Об'єднані сили провели масштабне тренування авіації та протиповітряної оборони.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Вислоухая армия чуморылая. И это не метафора. Жрали крыс от голода и заразились чумой. Теперь их в плен брать не будут, только утилизация
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
террористы это выб.лядки из укрокарателей, которые пришли на чужую землю!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия." И всё для того чтобы ранить одного украинского военного?
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