Головна Новини
21 лютого • оновлено в 08:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Стирчать вуха": Аваков натякнув, хто стоїть за бійнею в Нових Санжарах

19.5т
Читати матеріал російською

До атак в Нових Санжарах на людей, евакуйованих з Уханя, причетні політики та бізнес-спільнота.

Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу". Він підкреслив, що деякі "вуха" вже проявили себе, відповідаючи на запитання, чи не "стирчать вуха політиків" в організованій бійні.

Новини
Автобуси в Нових Санжарах закидали камінням: "слуга народу" вказав за нелогічність протестів

"Деякі "вуха" ми теж побачили і я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичного і бізнесового кола... Багато, вибачте за дурість, проспляться і подивляться на ці речі з іншого боку", – вважає міністр.

Аваков натякнув, хто стоїть за бійнею в Нових Санжарах

Аваков натякнув, хто стоїть за бійнею в Нових Санжарах

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. Це сталося після побоїща, яке влаштували в цьому місті місцеві жителі, дізнавшись, що евакуйованих з Китаю везуть в їх медцентр.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
62
39
Смішно
3
Цікаво
30
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Татарин Емеля
Татарин Емеля
Это же многоходовочка, сначала в Ухань летали Петров с Бошировым, распылили "Короновичок" на рынке, чтоб через китайцев заразить великих укров и таким образом спровоцировать милейших и миролюбивых рогулей на беспорядки. От жеж Путин злодей какой...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Доктор Вася
Доктор Вася
Кремль это! Путинские титушки. Слава Гиднюкам!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Сравнивая, как встречают эвакуированных во всех странах мира и как на Украине, невольно приходишь к выводу: сей народ проклят и нет у него будущего.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
hunt andres
hunt andres
Он Алекс, ты де бил? Чо сказать хотело, полуживотное?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Он Алекс
Он Алекс
Alexander Rabinovich, не старайся российский троль, Украину захватить путинцам не получится, тебе зря платят из федерального бюджета РФ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги