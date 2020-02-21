"Стирчать вуха": Аваков натякнув, хто стоїть за бійнею в Нових Санжарах

До атак в Нових Санжарах на людей, евакуйованих з Уханя, причетні політики та бізнес-спільнота.

Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу". Він підкреслив, що деякі "вуха" вже проявили себе, відповідаючи на запитання, чи не "стирчать вуха політиків" в організованій бійні.

"Деякі "вуха" ми теж побачили і я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці "вуха" і політичного і бізнесового кола... Багато, вибачте за дурість, проспляться і подивляться на ці речі з іншого боку", – вважає міністр.

Аваков натякнув, хто стоїть за бійнею в Нових Санжарах Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. Це сталося після побоїща, яке влаштували в цьому місті місцеві жителі, дізнавшись, що евакуйованих з Китаю везуть в їх медцентр.

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