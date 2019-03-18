Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

У Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області невідомий чоловік стежить за дітьми і знімає їх на камеру мобільного телефону.

Про це розповіли батьки в місцевому співтоваристві "Типовий Дніпродзержинськ" у Facebook. "У кого діти вчаться в школі №22 або живуть поблизу? Моя дочка (14 років) і її друг після школи стояли і розмовляли на розі "ПриватБанку" та "Єви" на Глаголєва, 25. Помітили, що з-за рогу їх хтось то знімає на телефон..." – повідомила одна із мам.

За словами постраждалих дітей, чоловікові близько 40 років.

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

"Коли він побачив, що діти його помітили, став поспішно йти, озираючись. Хлопець встиг його сфотографувати на телефон. У будь-якому випадку будьте пильні, попередьте дітей! Один Бог знає, що в нього на думці!" – написала жінка.

Фото підозрілого типа батьки передали у правоохоронні органи.

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нікополі Дніпропетровської області невідомий чоловік чіплявся до дитини на вулиці з метою викрадення.

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