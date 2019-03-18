|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

3.1тЧитати матеріал російською

У Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області невідомий чоловік стежить за дітьми і знімає їх на камеру мобільного телефону.

Про це розповіли батьки в місцевому співтоваристві "Типовий Дніпродзержинськ" у Facebook. "У кого діти вчаться в школі №22 або живуть поблизу? Моя дочка (14 років) і її друг після школи стояли і розмовляли на розі "ПриватБанку" та "Єви" на Глаголєва, 25. Помітили, що з-за рогу їх хтось то знімає на телефон..." – повідомила одна із мам.

За словами постраждалих дітей, чоловікові близько 40 років.

Новини
Ґвалтують на камеру і влаштовують тури для педофілів: в Україні розпочали порнополювання на дітей

Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

"Коли він побачив, що діти його помітили, став поспішно йти, озираючись. Хлопець встиг його сфотографувати на телефон. У будь-якому випадку будьте пильні, попередьте дітей! Один Бог знає, що в нього на думці!" – написала жінка.

Фото підозрілого типа батьки передали у правоохоронні органи.

Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

Facebook "Типовий Дніпродзержинськ"

Стежать і знімають на камеру: в Україні активізувався новий вид "полювання" на дітей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нікополі Дніпропетровської області невідомий чоловік чіплявся до дитини на вулиці з метою викрадення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки