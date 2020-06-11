СБУ ж опублікувала дані щодо розбіжностей у справі, зокрема, в свідченнях активіста і тому, що вдалося з’ясувати слідчим

Сам активіст усі звинувачення заперечує й збирається доводити свою правоту в суді

Перед цим правоохоронці прийшли до нього додому й вручили постанову про примусовий привід до СБУ, де він мав отримати повідомлення про підозру в самозахисті

Одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї

Одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також незаконному носінні холодної зброї.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, що для цього його 11 червня викликали до СБУ, де також зібралася невелика акція на підтримку активіста.

"Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 – умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї. Попри те, що не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам", – написав Стерненко.

Сергій Стерненко

Крім цього, активіст додав, мовляв, щодо носіння зброї, а саме ножа, "є декілька експертиз які встановлюють що він не є холодною зброєю".

Він зазначив, що підозру йому зачитав слідчий СБУ Дмитро Кувачов у присутності прокурора Миколи Бозовуляка.

Facebook Сергія Стерненка

Зі свого боку Служба безпеки України оприлюднила офіційне повідомлення щодо справи одеського активіста. Зокрема, враховуючи матеріали провадження та проведені експертизи, за погодженням з Офісом генерального прокурора Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

"Розслідування "справи Стерненка" давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну. Тому, враховуючи суспільний резонанс, СБУ наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується винятково нормами законодавства", – йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі пресслужба відомства опублікувала дані щодо розбіжностей у справі, зокрема, в свідченнях активіста і тому, що вдалося з’ясувати слідчим.

"Справа Стерненка" Telegram-канал СБУ

Зокрема, зазначається, що у день інциденту, 7 лютого 2018-го, нападники Кузнецов та Ісайкул мали на меті "залякати й нанести тілесні ушкодження" Стерненку. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 296 ККУ. Захищаючись, додають у СБУ, активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. У результаті Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота.

"Справа Стерненка" Telegram-канал СБУ

"Зазначаємо, що такі дії Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона. Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезазначену версію. Оскільки Кузнецов втік із місця події, напад на активіста вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті", – констатують слідчі.

"Справа Стерненка" Telegram-канал СБУ

Вони нагадали, що тіло Кузнецова було знайдено майже за 100 метрів від місця першої сутички. Тобто, підкреслюють у СБУ, заяви про те, що активіст нібито "поранив Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не наносив, не відповідають дійсності". А проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство.

Також, за даними слідчих, "сумнівно виглядають слова Стерненка про те, що він завдав смертельних поранень ножем", який нібито відібрав у нападників. Адже, запевняють у відомстві, активіст особисто підтвердив приналежність йому ножа під час власної онлайн трансляції у мережі Facebook із місця події.

"Справа Стерненка" Telegram-канал СБУ

"Враховуючи вищезазначене, повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив. Так само, як і жодне розслідування не можете бути зупинене через патріотичні погляди його фігурантів. Водночас нагадуємо, що особа є винуватою у разі, якщо її вина доведена у суді", – резюмували в СБУ.

Скриншот Facebook Сергія Стерненка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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