Залишилася маленька дочка: стало відомо ім'я загиблого в Харкові поліцейського

Під час нічної перестрілки під стінами Харківської мерії загинув поліцейський Дмитро Кірієнко. Про це повідомила поліцейська Ляна Теремкова на своїй сторінці в Фейсбуці.

За її словами, у Дмитра залишилася маленька дитина. "Хлопці, в Харкові велика трагедія для всієї патрульної поліції. При виконанні свого службового обов'язку біля Харківської міської ради загинув старший лейтенант патрульної поліції Дмитро Кірієнко. У Діми залишилася маленька дочка, 1 рік і 8 місяців, дружина у Діми кругла сирота!", - повідомила Ляна. Як з'ясував OBOZREVATEL , Дмитро одружився недавно - в травні минулого року.

Загиблий Дмитро в центрі Фейсбук

Загиблий Дмитро в центрі Фейсбук

Також вона опублікувала номер банківської картки, куди можна перераховувати допомогу родині.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в ніч на 20 серпня невідомий увірвався до міськради Харкова , де пострілом поранив охоронця. Пізніше смертельну кулю отримав один з прибулих на місце патрульних поліцейських. Нападник також був застрелений. У мережі вже з'явилося відео перестрілки . Так, група поліцейський зробила з десяток пострілів перед ліквідацією нападника.