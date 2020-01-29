Стало відомо ім'я нового свідка у справі катастрофи МН17 на Донбасі

Російські ЗМІ оприлюднили ім'я невідомого свідка у справі розслідування збиття малайзійського Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі, який заявив про бажання приєднатися до судового процесу в Гаазі.
Це німецький приватний детектив Йозеф Реш, котрий самостійно розслідував катастрофу. Про це він повідомляють "РИА Новости".
Зазначається, що володар невідомих даних про авіакатастрофу захотів виступити в суді на стороні захисту підозрюваних.
Німецький детектив захотів виступити свідком у суді Гааги в справі МН17
"Я думаю, що один із підозрюваних і його адвокати на процесі в Гаазі викличуть мого співробітника, пана Афшара, і мене як свідків, щоб розкрити всі докази", – заявив він агентству.
Реш також додав, що будь-який інший розвиток подій буде абсурдом. Оскільки, вважає детектив, судовий процес без розгляду доказів, які є саме у нього, не матиме законних підстав на міжнародному рівні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
Водночас російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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