Російські ЗМІ оприлюднили ім'я невідомого свідка у справі розслідування збиття малайзійського Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі, який заявив про бажання приєднатися до судового процесу в Гаазі.

Це німецький приватний детектив Йозеф Реш, котрий самостійно розслідував катастрофу. Про це він повідомляють "РИА Новости".

Зазначається, що володар невідомих даних про авіакатастрофу захотів виступити в суді на стороні захисту підозрюваних.

Німецький детектив захотів виступити свідком у суді Гааги в справі МН17

"Я думаю, що один із підозрюваних і його адвокати на процесі в Гаазі викличуть мого співробітника, пана Афшара, і мене як свідків, щоб розкрити всі докази", – заявив він агентству.

Реш також додав, що будь-який інший розвиток подій буде абсурдом. Оскільки, вважає детектив, судовий процес без розгляду доказів, які є саме у нього, не матиме законних підстав на міжнародному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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