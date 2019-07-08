Справу ексрегіонала Єфремова раптово перенесли до Києва: що трапилося

Розгляд апеляційної скарги на арешт екс-глави парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, перенесли до Києва.

Про це з посиланням на прес-службу Верховного суду пише "Українська правда".

"Апеляційну скаргу з приводу строків тримання під вартою Єфремова розглядатиме Київський апеляційний суд. Таке рішення сьогодні виніс Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду", – повідомили в суді.

Олександр Єфремов ukrinform.ru

"Напередодні Конституційний суд скасував норму, за якою було неможливо оскаржувати продовження утримання під вартою, якщо справа перебуває в суді. Звичайно, ми відразу цим скористалися і направили скаргу до Луганського апеляційного суду", – розповів адвокат Єфремова Євген Солодко.

За його словами, в зазначеній установі не вистачило суддів, які б могли розглянути справу, тому вона за рішенням Верховного суду буде слухатися в Києві.

"Коли це буде – невідомо. Потрібен певний час. Я думаю, ми будемо просити застосувати відеоконференцзв'язок, оскільки навіщо його етапувати по такій спеці", – поділився захисник екс-регіонала.

Олександр Єфремов Українська правда

Солодко розповів, що в апеляційній скарзі вони написали, що оскаржують продовження і що вважають справу політичною і надуманою.

"Вважаємо, що жоден запобіжний захід до Єфремова не повинен застосовуватися", – резюмував правозахисник.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд вирішив продовжити арешт Єфремова до 17 серпня 2019 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!