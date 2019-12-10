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11 грудня • оновлено в 00:15
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Розслідування розстрілу Майдану: з'ясувалася роль трагічно загиблого бійця "Альфи"

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Загиблий на Донбасі військовий Центру спеціальних операцій Служби безпеки "Альфа" Дмитро Каплунов був одним зі свідків сторони звинувачення у справі п'ятьох "ексберкутівців".

Про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані в 2014 році, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, передає УНІАН.

"На жаль, повинні повідомити учасникам процесу, що серед свідків звинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім'ям "Дмитро". У зв'язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані – це Дмитро Каплунов, Герой України", – сказав суддя.

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Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

Скріншот відео

Також він повідомив, що в суді було заплановано допит колишнього глави СБУ, а за часів Майдану – народного депутата Валентина Наливайченка.

Останній сповістив суд, що захворів, проте запевнив, що обов'язково прийде в суд і дасть свідчення.

Так, суд досі не допитував свідків сторони захисту, а почав вивчення як доказ відеоматеріалів про події Майдану.

Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Майдан розслідування Служба безпеки України
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