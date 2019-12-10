Розслідування розстрілу Майдану: з'ясувалася роль трагічно загиблого бійця "Альфи"

Загиблий на Донбасі військовий Центру спеціальних операцій Служби безпеки "Альфа" Дмитро Каплунов був одним зі свідків сторони звинувачення у справі п'ятьох "ексберкутівців".
Про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані в 2014 році, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, передає УНІАН.
"На жаль, повинні повідомити учасникам процесу, що серед свідків звинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім'ям "Дмитро". У зв'язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані – це Дмитро Каплунов, Герой України", – сказав суддя.
Дмитро Каплунов
Скріншот відео
Також він повідомив, що в суді було заплановано допит колишнього глави СБУ, а за часів Майдану – народного депутата Валентина Наливайченка.
Останній сповістив суд, що захворів, проте запевнив, що обов'язково прийде в суд і дасть свідчення.
Так, суд досі не допитував свідків сторони захисту, а почав вивчення як доказ відеоматеріалів про події Майдану.
Дмитро Каплунов
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Донбасі 1 грудня загинули офіцери "Альфи". Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.
Загиблими виявилися військові спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
Президент України Володимир Зеленський посмертно надав їм звання Героїв України.
Із Волочаєвим попрощалися ще 3 грудня у Центрі культури і мистецтв СБУ.
Терористи "ДНР" не хотіли повертати тіло Каплунова. Вони погодилися на це лише 7 грудня.
Попрощалися із загиблим 9 грудня в Києві.
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