Розслідування розстрілу Майдану: з'ясувалася роль трагічно загиблого бійця "Альфи"

Загиблий на Донбасі військовий Центру спеціальних операцій Служби безпеки "Альфа" Дмитро Каплунов був одним зі свідків сторони звинувачення у справі п'ятьох "ексберкутівців".

Про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані в 2014 році, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, передає УНІАН.

"На жаль, повинні повідомити учасникам процесу, що серед свідків звинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім'ям "Дмитро". У зв'язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані – це Дмитро Каплунов, Герой України", – сказав суддя.

Дмитро Каплунов Скріншот відео

Також він повідомив, що в суді було заплановано допит колишнього глави СБУ, а за часів Майдану – народного депутата Валентина Наливайченка.

Останній сповістив суд, що захворів, проте запевнив, що обов'язково прийде в суд і дасть свідчення.

Так, суд досі не допитував свідків сторони захисту, а почав вивчення як доказ відеоматеріалів про події Майдану.

Дмитро Каплунов facebook.com/SecurSerUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!