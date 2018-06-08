Справа Сенцова: журналіст розповів про сказ Путіна

Очевидна правота політв'язня Олега Сенцова і його готовність відстоювати цю правоту ціною життя доводять президента РФ Володимира Путіна до сказу.

Як пише в колонці на "Еспресо" журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, звинувачення українця в тероризмі нічим не підтверджуються - вони сфабриковані і в них практично ніхто не вірить.

"Путіну нема чого протиставити міжнародному праву, крім звинувачень в тероризмі. Він прекрасно знає, що Крим - окупована його військами територія, що вона приєднана до Росії всупереч міжнародному праву і зобов'язанням самої Росії", - зазначив він.

На думку журналіста, сила духу Сенцова змушує главу РФ заздрити режисерові.

"Це звичайна заздрість слабкої людини - нехай навіть наділеного владою - до сильного духом. Коли Путін говорить про Сенцова, видно, як він йому заздрить", - впевнений він.

Портников вважає, що впевнено звинувачувати політв'язня в злочинах, які українець ніколи не робив, Путіну дозволяє суміш заздрості і впевненості в необхідності терору.

"І нехай з боку це виглядає сміхотворно, коли президент терористичної держави звинувачує в терорі звичайну людину, діяча культури, але насправді це, звичайно, не смішно. Це страшно. Тому що може закінчитися смертю Олега, а продовжитися - до нових війн Росії проти цивілізованого світу, терором, вбивствами і диверсіями. Тим, чим відома путінська Росія", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

За словами сестри українця, йому щодня колють по літру глюкози з початку голодування. 4 червня з ним вдалося зустрітися адвокату Дмитру Дінзе, який пізніше розповів про його стан.