Савченко пронесла в Раду зброю: юрист сказав, що їй загрожує

Державна служба охорони несе відповідальність за те, що позафракційний депутат Надія Савченко прийшла в Верховну Раду зі зброєю.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Стариков.

"Дуже багато депутатів заносять зброю до сесійної зали. Про це навіть офіційно говорять. Тому Державна служба охорони має робити все можливе, щоб такого не було. Це організаційне питання і зробити це дуже просто: взяти просто і поставити рамку або перевіряти приладами", - зазначив він.

При цьому Стариков висловив сумніви в судових перспективах висунутих проти неї звинувачень в підготовці державного перевороту.

"По судовій перспективі звинувачення, яке виніс генпрокурор, я бачу, що її не буде. Максимум Надія Савченко наговорила на профілактику. Є в СБУ такий метод профілактичного впливу. За тією інформацією, що є, я не вірю в те, в чому її звинувачують. Поки це тільки політичні заяви, і до юриспруденції це не має ніякого відношення", - вважає він.

Також експерт додав, що всі крапки в будь-якому випадку повинен розставити суд.

"Одна справа говорити політичні гасла, звинувачувати всіх у тероризмі, а інша справа розглядати ці звинувачення в суді. Я пропоную не робити поспішних висновків і подивитися, що буде в суді", - підсумував Стариков.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через виявлену зброю.