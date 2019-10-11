Справа нацгвардійця Марківа: МВС отримало важливий документ із Італії

Міністерство внутрішніх справ України отримало рішення у справі засудженого до 24 років тюремного ув'язнення в Італії українського військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це у п'ятницю, 11 жовтня, повідомляє пресслужба МВС. У відомстві почали роботу над перекладом рішення.

"Позиція МВС залишається незмінною: звинувачення проти Віталія Марківа – абсурдні", – йдеться в повідомленні.

МВС отримало рішення у справі Марківа svoboda.org

У міністерстві запевнили, що докладуть усіх зусиль для того, щоб відновити справедливість і звільнити українця. Зокрема, відомство допоможе оскаржити вирок в апеляційному суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці у мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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