Справа Кернеса: ГПУ оскаржила рішення суду

Генеральна прокуратура подала апеляцію на рішення Київського районного суду Полтави щодо закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.

"16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Кернеса", - написав прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, справу Кернеса Київський райсуд Полтави розглядав понад три роки. Його разом із охоронцями підозрювали у викраденні та побитті в березні 2014 року учасників Євромайдану Сергія Ряполова й Олександра Кутяніна.

2 березня 2015 року ГПУ повідомила Кернесу про підозру. 26 березня справу було передано до суду. 10 серпня 2018 року суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження. Він пояснив це тим, що прокурори систематично не приходили на дебати, що було розцінено як відмову від обвинувачення.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суддя відповість за завідомо неправосудне рішення. Також у НАЗК пообіцяли перевірити декларацію Антонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня у відповідь на скандал із Антоновим Рада суддів ухвалила резолюцію, яка не допускає його притягнення до кримінальної відповідальності.