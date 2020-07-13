Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Мангера залишили під вартою: спливли погрози свідкам

Підозрюваного у справі про вбивство Катерини Гандзюк главу Херсонської облради Владислава Мангера залишили під вартою.

Таке рішення 13 липня ухвалив Київський апеляційний суд, передає hromadske. Скаргу на утримання під вартою подали адвокати. Вони наполягають, що підозра нібито необґрунтована, а справа сфальсифікована (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Сам Мангер просив звільнити його з-під варти, стверджуючи про причетність до вбивства Гандзюк СБУ. Зокрема, Мангер вказав на генерала Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа в справі Гандзюк.

Прокурор Андрій Синюк просив залишити підозрюваного під вартою. Він підкреслив, що існувала реальна загроза життю і здоров'ю свідків і тому вони звернулися до суду з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід.

Засідання суду 13 липня. Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Погрози свідкам і їх родичам надходили через телефонні дзвінки, записки, словесно. Свідки вважають, що за цими погрозами стоїть Мангер.

Захист зі свого боку стверджує, що якщо погрози і були, то Мангер за цим не стоїть.

Мангер у суді. Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Раніше Печерський суд Києва заарештував Мангера до 28 липня. Він був затриманий 16 червня в лікарні Херсона й доставлений до суду в Києві.

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Виступ в апеляційному суді Владислава Мангера - підозрюваного замовника нападу на актівістку Катерину Гандзюк pic.twitter.com/xs8jhGz12q - hromadske (@HromadskeUA) July 13, 2020

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