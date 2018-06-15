Справа Бабченка: СБУ оприлюднила розмови Германа і Пивоварника

Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов підозрюваного в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченко Бориса Германа з його куратором з Росії В'ячеславом Пивоварника і невідомим свідком.

Про це на брифінгу в Києві 15 червня повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Богдан Тиводар, передає УП.

За його словами, в ході спецоперації вдалося отримати важливі для слідства дані, які свідчать про те, що крім Германа, на території України діяли інші завербовані російськими спецслужбами люди, які готувалися до скоєння серії терористичних актів на території країни.

Зокрема, в розмові, продемонстрованій слідчим СБУ, Герман і невідомий свідок обговорюють необхідність вбити Бабченко, оскільки він перейшов на українську сторону, після того, як побував на війні.

На питання свідка, як це можна зробити, Герман повідомляє, що є людина, яка готова це зробити, але складність в тому, що Бабченко весь час перебуває вдома і дуже рідко ходить на роботу.

Представник СБУ зазначив, що в подальшому вони обговорювали, як можна купити зброю із зони АТО.

"На записі чутно, що організація замаху на вбивство Бабченко та інших можливих жертв належить російській стороні і проводиться з метою дестабілізації ситуації в Україні перед президентськими виборами. При цьому Герман визнає себе росіянином резидентом в Україні", - заявив Тиводар.

На записі розмови чутно, як Герман з "свідком" домовляються про покупку АК, вартістю "300 штук"

На питання: "Хто покупець? Росіяни?", Звучить: "Так".

Крім того, в розмові наголошується на необхідності боєприпасів. "Свідок" говорить, що вони у нього є в необмеженій кількості, навіть бронебійні.

"Звертаємо увагу, що рішення про передачу коштів здійснювалося на рівні вищого політичного керівництва РФ, а сам Герман чітко визначає свої функції, як касира", - додав Тиводар, пояснюючи такі записи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченко - Бориса Германа, і заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.