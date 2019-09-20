Спливли несподівані факти про кар'єру дочки Путіна

Катерина Тихонова, яку називають молодшою дочкою президента Росії Володимира Путіна, стала автором двох підручників для студентів МДУ.

Як пишуть "Відкриті медіа", один з розроблених нею спецкурсів майже повністю повторює тему її дисертації. Однак примітно, що він був написаний за п'ять років до захисту наукової роботи. Йдеться про посібник "Спецпрактикум з теоретичної та прикладної механіки". Саме його співавтором вказана Тихонова.

Видання розраховане на студентів старших курсів природничо-наукових факультетів МДУ. Це вже другий підручник, написаний дочкою Путіна. Свій перший спецпрактикум вона випустила у 2014 році. Він називався "Тестування якості зближення пристрою порятунку космонавта з міжнародною космічною станцією".

Катерина Тихонова "Відкриті медіа"

Слід зазначити, що співавтором обох спецкурсів виступив один з наукових керівників Тихонової при підготовці кандидатської дисертації Володимир Александров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поява Тихонової на федеральному каналі викликала ажіотаж в соцмережах. Росіяни не виключили, що спадкоємиця Володимира Путіна готується замінити його на посаді глави держави.

Також з'явилося відео, де голова фонду "Іннопрактика" Тихонова, захищала кандидатську дисертацію в Московському державному університеті.

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