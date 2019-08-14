Спіймали на гарячому: НАБУ оприлюднило гучні подробиці затримання Гримчака

Співробітники Служби безпеки України і НАБУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, а також його помічника.

Подробиці розкрили пресслужби слідчих органів у Facebook. Відзначається, що чиновників підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК (шахрайство).

"Затримані вимагали хабар у сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів у розмірі 480 тисяч вони були затримані "на гарячому", – йдеться в повідомленні.

Гримчака затримало НАБУ

Слідчі дії відбувалися за процесуального керівництва прокурорів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.

Юрій Гримчак pravdainform.com.ua

Як стало відомо, кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ і УСР ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня дружина Гримчака повідомила, що в їхній будинок прибули з обшуком і наміром затримати її чоловіка.

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