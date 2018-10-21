Спецназ ЗСУ непомітно проник на бази боєприпасів в Україні: що трапилося

У серпні 2018 року пройшли протидиверсійні навчання, в ході яких спецназ Збройних сил України зумів непоміченим проникнути на всі найбільші українські бази зберігання боєприпасів.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов, передає ZN.UA. За його словами, зроблених зусиль недостатньо, незважаючи на заходи щодо посилення безпеки арсеналів і бравурні репортажі щодо укриттів.

"Сьогодні під загрозою диверсії – три стратегічних арсенали: 47-й арсенал командування Сухопутних військ (Хмельницька обл., с. Цвітоха, в/ч А-1358); 222-я центральна артилерійська база боєприпасів (Черкаська обл., с. Розсішка, в/ч А-1588); 1322-а артилерійська база боєприпасів (Житомирська обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)", - пояснив Бутусов.

За словами журналіста, роботи в Цвітосі йдуть масштабно, але вони не закінчені. Крім того, у експерта викликає занепокоєння стан менших за розміром складів.

"У Центральній Україні на один зі складів група спецназу ЗСУ зайшла вдень, відкрито, не будучи ні поміченою, ні доглянутою, і успішно здійснила навчальну диверсію", - додав він.

Журналіст також заявив, що не можна чекати, поки все склади будуть обладнані бетонними сховищами. Відповідно, на його думку, вживати заходів необхідно зараз.

"Безсумнівно, що противник захоче напередодні виборів президента і парламенту здійснити диверсії й на інших складах", - підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, 9 жовтня в Чернігівській області на території арсеналу Міністерства оборони сталися вибухи, після яких почалася пожежа. Через це довелося евакуювати близько 15 тисяч населення, а рятувальників і поліцію залучали навіть із сусідніх областей.

Першою офіційною версією події стала недбалість військових посадових осіб. Також головний військовий прокурор Анатолій Матіос допускав, що вибухи на військових складах могли статися після детонації за допомогою мобільного телефону. У свою чергу, президент України Петро Порошенко розповідав, що основною версією слідства є диверсія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бутусов розкрив масштаби збитку, який було нанесено вибухами під Ічнею.