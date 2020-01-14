Спеціальний суд в Ірані займеться розслідуванням катастрофи МАУ

В Ірані мають намір сформувати окремий суд, який займатиметься розслідуванням причин катастрофи українського літака МАУ. До складу увійде верховний суддя і десятки експертів.

Таку заяву зробив президент Ірану Хасан Рухані, передає IRNA. "Це не звичайна справа, весь світ буде стежити за цим судом", – сказав політик, виступаючи на церемонії в Тегерані.

Крім того, Рухані пообіцяв сім'ям загиблих у авіакатастрофі іранців і жителів інших країн пильно стежити за цим питанням. Він нагадав, що вже мав низку телефонних перемовин із лідерами держав, громадяни яких стали жертвами трагедії.

Новини Глава Ірану Хасан Роухані попросив вибачення в України

Хасан Рухані IRNA

"Одразу після того, як мені стало ясно, що трапилася дуже болюча й непрощенна помилка з авіакатастрофою українського літака, я негайно доручив владі повідомити людям про це", – зазначив Рухані.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що 15 січня має відбутися зустріч глав МЗС тих країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані.

Крім того, він запевнив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину провини на США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал