Головна Новини
14 січня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Спеціальний суд в Ірані займеться розслідуванням катастрофи МАУ

1.1т
Читати матеріал російською

В Ірані мають намір сформувати окремий суд, який займатиметься розслідуванням причин катастрофи українського літака МАУ. До складу увійде верховний суддя і десятки експертів.

Таку заяву зробив президент Ірану Хасан Рухані, передає IRNA. "Це не звичайна справа, весь світ буде стежити за цим судом", – сказав політик, виступаючи на церемонії в Тегерані.

Крім того, Рухані пообіцяв сім'ям загиблих у авіакатастрофі іранців і жителів інших країн пильно стежити за цим питанням. Він нагадав, що вже мав низку телефонних перемовин із лідерами держав, громадяни яких стали жертвами трагедії.

Новини
Глава Ірану Хасан Роухані попросив вибачення в України

Хасан Рухані

Хасан Рухані

IRNA

"Одразу після того, як мені стало ясно, що трапилася дуже болюча й непрощенна помилка з авіакатастрофою українського літака, я негайно доручив владі повідомити людям про це", – зазначив Рухані.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що 15 січня має відбутися зустріч глав МЗС тих країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані.

Крім того, він запевнив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину провини на США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Тег
МАУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги