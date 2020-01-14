Спеціальний суд в Ірані займеться розслідуванням катастрофи МАУ

В Ірані мають намір сформувати окремий суд, який займатиметься розслідуванням причин катастрофи українського літака МАУ. До складу увійде верховний суддя і десятки експертів.
Таку заяву зробив президент Ірану Хасан Рухані, передає IRNA. "Це не звичайна справа, весь світ буде стежити за цим судом", – сказав політик, виступаючи на церемонії в Тегерані.
Крім того, Рухані пообіцяв сім'ям загиблих у авіакатастрофі іранців і жителів інших країн пильно стежити за цим питанням. Він нагадав, що вже мав низку телефонних перемовин із лідерами держав, громадяни яких стали жертвами трагедії.
Хасан Рухані
IRNA
"Одразу після того, як мені стало ясно, що трапилася дуже болюча й непрощенна помилка з авіакатастрофою українського літака, я негайно доручив владі повідомити людям про це", – зазначив Рухані.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що 15 січня має відбутися зустріч глав МЗС тих країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані.
Крім того, він запевнив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину провини на США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент країни Хасан Рухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за катастрофу українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.
За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету.
Також Рухані пообіцяв, що його країна виплатить компенсацію родинам усіх 176 осіб, які загинули в авіакатастрофі українського лайнера МАУ, який був збитий іранськими ракетами 8 січня.
Тим часом головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдулрахім Мусаві заявив, що людська помилка, через яку ними був збитий український літак МАУ під Тегераном, не підірве досягнень Корпусу вартових Ісламської революції.
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