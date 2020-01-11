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11 січня • оновлено в 17:00
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"Сперечалися, куди покласти подарунки": українка розповіла зворушливу деталь про загиблих пасажирів літака МАУ

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Українка, котра чекала на свій рейс у аеропорту Тегерана, розповіла зворушливу історію про подружжя з валізами подарунків, що загинуло в катастрофі МАУ.

Запис телефонної розмови з жінкою опублікували на сторінці "Голосу Америки" у Twitter (щоб послухати ролик, доскрольте сторінку до кінця).

За словами українки, ці люди, які стояли поруч із нею на реєстрацію в аеропорту, назавжди залишаться в її пам'яті. Адже вона могла бути з ними в одному лайнері.

"Ми вилітали з Тегерана, повертаючись із відпустки, й сідали на літак, щоб із пересадкою летіти додому. І поруч із нами був рейс на Київ. Була можливість у нас на ньому теж летіти, бо у нас квитки скасували за кілька годин до рейсу. Рейси ніякі не скасовувалися, ситуація була спокійна", – згадує очевидиця.

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Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

Жінка зазначила, що з цікавістю розглядала пасажирів рейсу Тегеран – Київ і обговорювала з чоловіком, що могла б повертатися додому разом із ними.

"Рейси вирушають практично одночасно. Ми буквально на кілька хвилин раніше полетіли. Я спостерігала, здебільшого сім'ї були іранські. Але одна родина досі перед очима – чоловік із дружиною обговорювали й не могли домовитися, куди подарунки покласти: горішки, цукерки. У них було п'ять валіз, купа речей, ці подарунки", – згадує вона.

По прильоту додому, розповіла українка, чоловік показав їй статтю про аварію українського Boeing, сказавши: "Ось бачиш, яке коротке життя, потрібно цінувати кожен момент".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
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