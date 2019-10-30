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30 жовтня • оновлено в 11:35
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"Спасибі, що "прикрили": в мережі показали знакове фото з тріумфом "русского міра" біля Станиці Луганської

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У мережі з'явилося фото з прапорами російських терористів "ЛНР" на зруйнованому мосту біля селища Станиця Луганська.

Його розмістив на своїй сторінці у Facebook український воїн Харитін Старський. Його обурило, що окупанти вивішують свою символіку попри те, що об'єкт відновлюється завдяки українському народу.

"На мосту, який сьогодні будують у Станиці Луганській за кошти платників податків, вже висять сепарські триколори. Спасибі, бл#дь, що "прикрили"... Воюємо далі, воюємо за своїх", – написав захисник України.

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської

Facebook Харитіна Старського

Новини
"Русню з короваєм зустрічати?!" У мережі ажіотаж через нові фото моста у Станиці Луганській

У коментарях під постом він підтвердив, що фото є справжнім і взяте в 20 числах жовтня із Facebook-сторінки штабу ООС. Зі свого боку підписники воїна опублікували ще новіші фото, на яких все так же видно символіку окупантів. Однак на боці мосту, який розташовується на неокупованій території, терористам відповіли, вивісивши державні прапори України.

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської

"Тиждень"

Українські прапори на частині мосту на вільній території

Українські прапори на частині мосту на вільній території

"Тиждень"

'Спасибі, що 'прикрили': в мережі показали знакове фото з тріумфом 'русского міра' біля Станиці Луганської

'Спасибі, що 'прикрили': в мережі показали знакове фото з тріумфом 'русского міра' біля Станиці Луганської

'Спасибі, що 'прикрили': в мережі показали знакове фото з тріумфом 'русского міра' біля Станиці Луганської

'Спасибі, що 'прикрили': в мережі показали знакове фото з тріумфом 'русского міра' біля Станиці Луганської

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленський марнує час, декларуючи відновлення ОРДЛО за рахунок виключно кредитів. Треба ВЖЕ подавати клопотання до міжнародних судів про відшкодування Росією завданих збитків від "діяльності" росіян спільно з ново-мало-недо-росіянами.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Х@хлы ввели войска на Донбасс,х@хлы же всю разбомбленую инфраструктуру Донбасса восстановят.
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