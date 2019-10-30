'Спасибі, що 'прикрили': в мережі показали знакове фото з тріумфом 'русского міра' біля Станиці Луганської

У мережі з'явилося фото з прапорами російських терористів "ЛНР" на зруйнованому мосту біля селища Станиця Луганська.

Його розмістив на своїй сторінці у Facebook український воїн Харитін Старський. Його обурило, що окупанти вивішують свою символіку попри те, що об'єкт відновлюється завдяки українському народу.

"На мосту, який сьогодні будують у Станиці Луганській за кошти платників податків, вже висять сепарські триколори. Спасибі, бл#дь, що "прикрили"... Воюємо далі, воюємо за своїх", – написав захисник України.

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської Facebook Харитіна Старського

У коментарях під постом він підтвердив, що фото є справжнім і взяте в 20 числах жовтня із Facebook-сторінки штабу ООС. Зі свого боку підписники воїна опублікували ще новіші фото, на яких все так же видно символіку окупантів. Однак на боці мосту, який розташовується на неокупованій території, терористам відповіли, вивісивши державні прапори України.

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської "Тиждень"

Українські прапори на частині мосту на вільній території "Тиждень"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля мосту.

У зоні розведення сил біля КПВВ Станиця Луганська був помічений блокпост терористів "ЛНР", який суперечить Мінським угодами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!