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24 січня • оновлено в 09:35
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Спалювали на заводі, тіла скидали в шахти: колишній в'язень розповів про могильники в "ЛНР"

3.3т
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В окупованому Росією Луганську існує безліч поховань людей, закатованих до смерті в тюрмах "ЛНР".

Про це заявив звільнений з полону терористів українець Денис Секацький в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". За його словами, він навіть може показати, де розташовані всі ці могили.

"У нас мертвих вивозили в штольні. Тіла ж скидали у повітровідвідники шахт, копанки", – згадує українець.

Денис Секацький розповів про могильники в "ЛНР"

Денис Секацький розповів про могильники в "ЛНР"

Він підкреслив, що якщо туди зайдуть українські військові, то знайдуть там цілі могильники.

"У 2014 році людей спалювали в Луганську прямо на ремонтному заводі. Поховань дуже багато... Я, до речі, майже всі можу показати – ті, які знаю в місті, на той рік", – розповів луганчанин.

За його словами, тоді зникло дуже багато людей. Однак офіційні цифри значно применшені.

Колишній в'язень також зазначив, що людей терористи "ЛНР" вбивали через свій непрофесіоналізм.

"Як представники будь-якої спецслужби, співробітники ФСБ знають межу людських можливостей – у тих же уколах, шокотерапії, воді. Вони знають, коли потрібно зупинитися, їх цьому вчать. Місцеві ж терористи цих норм не знають. Про що можна говорити, якщо він був двірником і став "дізнавачем"?" – підсумував Секацький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений з полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив за включення до списку на обмін 32 тисячі доларів. За словами чоловіка, така ситуація склалася тільки з тими українцями, про яких мовчали ЗМІ.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР тероризм
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
О, вниманию свидомой аудитории, вечер ох...ительных историй.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Если бы написали, какие милые, душевные и добрые люди русня, я бы не поверил и громко засмеялся. А приведённым фактам верю, на все сто. Русня это не люди, это злобные вырожденцы-мутанты. Вспомним видео из Сирии, на котором бешеные макаки из рашки убивали сирийца ....
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Сказки для детей от 3 до 5, идиотов и украинцев. Только про передвижные крематории забыл
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Lisenko Andrey, А как их мамки были рады)))) И от сынули-долбоYOба избавились, и денег получили за убиенного ))))
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Обоев Рулон, крематорий завезли когда шли бои за дебальцнво слишком много ваших асвабадителей положили в гум конвой в цинке не помещались
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