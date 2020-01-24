Спалювали на заводі, тіла скидали в шахти: колишній в'язень розповів про могильники в "ЛНР"

В окупованому Росією Луганську існує безліч поховань людей, закатованих до смерті в тюрмах "ЛНР".

Про це заявив звільнений з полону терористів українець Денис Секацький в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". За його словами, він навіть може показати, де розташовані всі ці могили.

"У нас мертвих вивозили в штольні. Тіла ж скидали у повітровідвідники шахт, копанки", – згадує українець.

Денис Секацький розповів про могильники в "ЛНР"

Він підкреслив, що якщо туди зайдуть українські військові, то знайдуть там цілі могильники.

"У 2014 році людей спалювали в Луганську прямо на ремонтному заводі. Поховань дуже багато... Я, до речі, майже всі можу показати – ті, які знаю в місті, на той рік", – розповів луганчанин.

За його словами, тоді зникло дуже багато людей. Однак офіційні цифри значно применшені.

Колишній в'язень також зазначив, що людей терористи "ЛНР" вбивали через свій непрофесіоналізм.

"Як представники будь-якої спецслужби, співробітники ФСБ знають межу людських можливостей – у тих же уколах, шокотерапії, воді. Вони знають, коли потрібно зупинитися, їх цьому вчать. Місцеві ж терористи цих норм не знають. Про що можна говорити, якщо він був двірником і став "дізнавачем"?" – підсумував Секацький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений з полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив за включення до списку на обмін 32 тисячі доларів. За словами чоловіка, така ситуація склалася тільки з тими українцями, про яких мовчали ЗМІ.

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