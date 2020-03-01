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1 березня • оновлено в 10:49
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Совфед дозволив Путіну розпочати війну в Україні 6 років тому: як це було

3.1т
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Шість років тому, 1 березня 2014-го, Рада Федерації Росії прийняла пропозицію президента Володимира Путіна ввести війська в Україну і фактично почати війну.

Тоді за відповідне рішення одноголосно проголосували всі 90 сенаторів верхньої палати російського парламенту. Після цього вони почали аплодувати.

"Розглянувши звернення президента Росії і виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників, і особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокуються відповідно до міжнародних договорів на території України, Автономна Республіка Крим згідно з пунктом "г" ч. 1 ст. 102 Конституції РФ Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації постановляє: дати згоду президенту РФ на використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні", – йшлося в документі, який набув чинності з дня його ухвалення.

Путін закликав ввести війська в Крим у 2014 році

Путін закликав ввести війська в Крим у 2014 році

Як повідомляли пропагандистські ЗМІ, перед відкритим голосуванням комітети РФ з оборони і міжнародних справ одноголосно рекомендували задовольнити прохання головнокомандуючого країни-агресорки.

Зазначимо, що за дозволом про використання ЗС Росії на території України в 2014 році Путін звернувся напередодні. Він стверджував, що відповідні заходи були необхідні у зв'язку "з екстраординарною ситуацією, що склалася в Україні, і виниклою загрозою життю громадян РФ і російських військовослужбовців, які дислокуються в Криму відповідно до міжнародного договору". Згідно з ухваленим документом, війська повинні перебувати на території України "до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні".

Позачергове засідання Ради Федерації Росії в 2014 році

Позачергове засідання Ради Федерації Росії в 2014 році

Росія 24

Водночас, як відомо, 1 березня Держдума і Рада Федерації звернулися до Путіна з проханням забезпечити в Криму "мир і порядок". За словами російських законодавців, їх турбувала ескалація політичної кризи в Україні.

А до цього, в суботу вранці, з проханням про допомогу до президента Росії звернувся і прем'єр-міністр півострова Сергій Аксьонов, який прийшов до влади на хвилі протестів проти Майдану. До того ж він заявив, що "бере під свій контроль" всіх силовиків Криму і дислоковані на півострові українські війська.

Після цього, в ніч на 1 березня 2014-го, президент США Барак Обама на брифінгу в Білому домі заявляв, що США стурбовані повідомленнями про пересування російських військ на півострові, і застеріг Росію від військового вторгнення до Криму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про День кримського опору російської окупації 26 лютого – ця дата нагадує про те, як кримчани завадили Росії створити картинку законності анексії.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Криму Крим військові воєнна техніка
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васильевич василий
васильевич василий
Россия все сделала в соответствии с международными законами .
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1
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
И как, ввёл? Провернул и снова ввёл?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А он так и не начал.
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