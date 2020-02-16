Сороковини авіакатастрофи в Ірані: з'явилися несамовиті фото з місця загибелі українців

У неділю, 16 лютого, виповнилося 40 днів з дня краху Боїнга МАУ в Ірані.
В честь пам'яті загиблим секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов опублікував несамовитий пост. Він супровоив його відповідними знімками з місця аварії.
"Сьогодні, у сороковини загибелі українців внаслідок авіакатастрофи літака Boeing-737-800, разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергіем Бурдиляком вшанували в Тегерані їх пам’ять. Поклали квіти на місті трагедії українського літака, і на молебні у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви) поставили 11 свічок. Згадаємо всіх поіменно: Володимира Гапоненка, Сергія Хоменка, Олексія Наумкіна, Марію Микитюк, Катерину Статнік, Ігоря Матькова, Дениса Лихна, Валерію Овчарук, Юлію Сологуб, Ольгу Кобюк і Олену Малахову", – написав в мережі Данилов.
Місце загибелі українців в Ірані
facebook.com/danilov.oleksiy
Місце загибелі українців в Ірані
facebook.com/danilov.oleksiy
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців.
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент Ірану Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних ящиків". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні ящики" з збитого Boeing 737.
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