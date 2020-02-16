Сороковини авіакатастрофи в Ірані: з'явилися несамовиті фото з місця загибелі українців

У неділю, 16 лютого, виповнилося 40 днів з дня краху Боїнга МАУ в Ірані.

В честь пам'яті загиблим секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов опублікував несамовитий пост. Він супровоив його відповідними знімками з місця аварії.

"Сьогодні, у сороковини загибелі українців внаслідок авіакатастрофи літака Boeing-737-800, разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергіем Бурдиляком вшанували в Тегерані їх пам’ять. Поклали квіти на місті трагедії українського літака, і на молебні у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви) поставили 11 свічок. Згадаємо всіх поіменно: Володимира Гапоненка, Сергія Хоменка, Олексія Наумкіна, Марію Микитюк, Катерину Статнік, Ігоря Матькова, Дениса Лихна, Валерію Овчарук, Юлію Сологуб, Ольгу Кобюк і Олену Малахову", – написав в мережі Данилов.

Місце загибелі українців в Ірані facebook.com/danilov.oleksiy

Місце загибелі українців в Ірані facebook.com/danilov.oleksiy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!