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16 лютого • оновлено в 20:27
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Сороковини авіакатастрофи в Ірані: з'явилися несамовиті фото з місця загибелі українців

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У неділю, 16 лютого, виповнилося 40 днів з дня краху Боїнга МАУ в Ірані.

В честь пам'яті загиблим секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов опублікував несамовитий пост. Він супровоив його відповідними знімками з місця аварії.

"Сьогодні, у сороковини загибелі українців внаслідок авіакатастрофи літака Boeing-737-800, разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергіем Бурдиляком вшанували в Тегерані їх пам’ять. Поклали квіти на місті трагедії українського літака, і на молебні у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви) поставили 11 свічок. Згадаємо всіх поіменно: Володимира Гапоненка, Сергія Хоменка, Олексія Наумкіна, Марію Микитюк, Катерину Статнік, Ігоря Матькова, Дениса Лихна, Валерію Овчарук, Юлію Сологуб, Ольгу Кобюк і Олену Малахову", – написав в мережі Данилов.

Місце загибелі українців в Ірані

Місце загибелі українців в Ірані

facebook.com/danilov.oleksiy

Новини
Розслідування катастрофи МАУ над Тегераном: Іран пішов на зустріч Україні
Місце загибелі українців в Ірані

Місце загибелі українців в Ірані

facebook.com/danilov.oleksiy

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Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Іран Тегеран
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