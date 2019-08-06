Соловйов розмріявся про входження ЗСУ до складу армії Росії

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пафосно заявив про те, що якби Росія воювала на території України, то нібито вже давно підкорила б собі ЗСУ.

Крім того, він пригрозив, що в разі реалізації такого сценарію, українські захисники будуть зобов'язані виконувати накази окупантів. Нетверезими фантазіями рупор путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Коли ми воюємо, як у Сирії, – там зрозуміло. А у вас? Якби ми у вас воювали, ви б уже служили в наших військах і радісно виконували всі бойові завдання. Українські частини були б. І було б усе добре, й українська армія знову була б потужною і прекрасною", – уїдливо висловився пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов гучно заявив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Він нахабно додав, що по-іншому "звільнити" країну вже неможливо.

Також Соловйов погрожував Україні введенням на Донбас російських "миротворців", після чого ЗСУ нібито навіть не наважаться на жодні дії в зоні збройного конфлікту.

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