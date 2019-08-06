Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Соловйов розмріявся про входження ЗСУ до складу армії Росії

718 Читати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пафосно заявив про те, що якби Росія воювала на території України, то нібито вже давно підкорила б собі ЗСУ.

Крім того, він пригрозив, що в разі реалізації такого сценарію, українські захисники будуть зобов'язані виконувати накази окупантів. Нетверезими фантазіями рупор путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Коли ми воюємо, як у Сирії, – там зрозуміло. А у вас? Якби ми у вас воювали, ви б уже служили в наших військах і радісно виконували всі бойові завдання. Українські частини були б. І було б усе добре, й українська армія знову була б потужною і прекрасною", – уїдливо висловився пропагандист.

Новини
"Про Україну можна забути!" Соловйов запропонував Путіну нахабну аферу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов гучно заявив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Він нахабно додав, що по-іншому "звільнити" країну вже неможливо.

Також Соловйов погрожував Україні введенням на Донбас російських "миротворців", після чого ЗСУ нібито навіть не наважаться на жодні дії в зоні збройного конфлікту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel