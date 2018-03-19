Собчак зустрілася з Путіним і зажадала звільнити Сенцова

Російський політик Ксенія Собчак зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним і передала йому список політичних в'язнів, яких зажадала звільнити.

Серед 16-ти осіб у списку вказані, зокрема, прізвища українського кінорежисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка, пише в своєму Facebook журналістка Марина Литвинович.

"Головний сенс зустрічі був в тому, щоб передати йому (главі РФ. - Ред.) Список політичних в'язнів і зажадати їх звільнити (амністія, помилування). Путін пообіцяв розглянути цей список. Надія деяка є", - зазначила вона.

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Литвинович опублікувала список Собчак:

1. Борисов Дмитро Валерійович

2. Зимовець Станіслав Сергійович

3. Кольченко Олександр Олександрович

4. Лапигін Володимир Іванович

5. Мохнаткін Сергій Євгенович

6. Навальний Олег Анатолійович

7. Парпулов Петро Іванович

8. Парфьонов Валерій Миколайович

9. Пічугін Олексій Володимирович

10. Політиков Олексій Володимирович

11. Резніков Сергій Петрович

12. Сенцов Олег Геннадійович

13. Соколов Олександр Олександрович

14. Тюменцев Вадим Вікторович

15. Старовіров Юрій Вікторович

16. Шпаков Олександр Юрійович

Фото: "Радіо Свобода"

Як зазначив на своїй сторінці журналіст Айдер Муждабаєв, у списку Собчак немає кримських татар.

"Собчак передала хрещеному батьку список політв'язнів, яких типу потрібно звільнити. Природно, в ньому немає кримських татар. Як ніби вони не сидять у російських в'язницях, на території РФ і в окупованому Криму, як ніби їх просто не існує (насправді — це 60% українських політв'язнів на сьогодні в російських катівнях)", - розповів він.

За словами Муждабаєва, кримські татари в расовому рейтингу націй російських політиків — "чорні".

"І вона, і Навальний, і практично всі вони насамперед — кримнашисти, російські шовіністи, такі ліберальні наці-лайт. Я нітрохи не дивуюся, просто констатую факт. Ніякої підтримки, ніякої довіри їм, ніяких надій на них у боротьбі з рейхом з нашого боку в принципі бути не може", - переконаний журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", в 2015 році військовий суд в Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичної спільноти" в Криму.

При цьому кримчанину Сенцову, незважаючи на його протести, примусово нав'язали громадянство РФ. Зараз Кремль відмовляється видавати Україні Сенцова, мотивуючи це "відсутністю договору про подвійне громадянство" .

Олександр Кольченко - кримський активіст засуджений на 10 років позбавлення волі за звинуваченням у терористичній діяльності на території анексованого Росією Криму.