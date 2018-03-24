Сніг до літа і -25: журналісти показали місце, де тримають Сенцова

У мережі показали місто Лабитнангі, у виправній колонії якого знаходиться незаконно ув'язнений український режисер Олег Сенцов.

Унікальне невелике місто, що знаходиться за Північним полярним колом і відоме тільки колонією суворого режиму та сильними морозами показали "Крим.Реалії".

Сенцова визнали винним в організації і керівництві терористичним угрупуванням 25 серпня 2015 року. Його засудили до 20 років позбавлення волі суворого режиму. Після цього російська влада відправили до виправної колонії №8 у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

Це кінцева станція Північної залізниці Росії. Понад півроку там лежить сніг, а мінус двадцять п'ять - звична температура. Влітку полярний день не закінчується.

Дістатися до Лабитнангі з Києва, можна на поїзді з пересадкою в Москві - такий шлях займе три доби. Також їх столиці РФ можна на літаку вилетіти з сусідній Салехард, звідки до колонії доведеться добиратися різними видами транспорту, в тому числі судном на повітряній подушці.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що глава РФ Володимир Путін може помилувати Сенцова і іншого політв'язня Олександра Кольченко.