Увечері в середу, 20 травня, російсько-окупаційні війська поранили одного українського військовослужбовця.

Як сказано в зведенні штабу ООС, терористи обстріляли ЗСУ в районі населеного пункту Мар'їнка, недалеко від Донецька.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав поранення. Воїна було доставлено до медичного закладу і оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація

Дії окупантів не залишилися без відповіді. Українські військові відкрили прицільний вогонь по їх позиціях. Втрати терористів уточнюються.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" заявили про те, що привели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту". Також в мережу потрапило фото з Донецька: окупанти вже ввели в місто бойові машини.

Штаб ООС відреагував на провокаційні заяви терористів, повідомивши, що українські військові готові до будь-яких дій терористів і в зоні бойових дій в готовності до застосування знаходяться підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил.

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