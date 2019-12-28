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28 грудня • оновлено в 08:35
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Снайпери "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

2.6т
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Один український воїн отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 27 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Новини
Терористи "ДНР" обстріляли ракетами бригаду ЗСУ: всі деталі

На Донбасі була зафіксована активність ворожих снайперів. Шість обстрілів противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Снайпери "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

3 обстрілу наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" влаштували "вибуховий" переполох в Макіївці.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Специально для свидомитой биомассы потери группировки Север за неделю составили 8-200 12-300 .
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филя филя
филя филя
вооружённые формирования российской федерации. вооружённые российской федерацией формирования. федеральное вооружение российских формирований. российское формирование федеральных вооружений.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
филя филя, и не говори,я тоже скоро начну верить...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Стекломой гасит в разы больше xoxлов, чем снайперы
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