Снайпери "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

Один український воїн отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 27 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі була зафіксована активність ворожих снайперів. Шість обстрілів противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

3 обстрілу наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" влаштували "вибуховий" переполох в Макіївці.

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