У зоні проведення ООС на Донбасі 30 березня загинув захисник незалежності України.

Боєць помер від кулі ворожого снайпера в Донецькій області, передає штаб ООС.

"Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позиції, що в Донецькій області, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України", – сказано в повідомленні.

Всього з початку доби терористи 14 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ: поблизу Пвлополя, Водяного, Лебединського, Пісків, Невельського, Мар'їнки, Авдіївки, Новолуганського, Хутора Вільного і Шумів.

В результаті ще троє бійців отримали поранення і один – бойову травму.

При цьому захисники України дали потужну відповідь терористам: "Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточнюються".

Карта ООС Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не отримав поранення в результаті ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 29 березня. Хоча останні за минулу добу 13 раз порушили режим припинення вогню.

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