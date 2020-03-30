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30 березня • оновлено в 19:13
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Снайпер Путіна вбив захисника України, ще четверо поранені

5.7т
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У зоні проведення ООС на Донбасі 30 березня загинув захисник незалежності України.

Боєць помер від кулі ворожого снайпера в Донецькій області, передає штаб ООС.

"Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позиції, що в Донецькій області, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України", – сказано в повідомленні.

Всього з початку доби терористи 14 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ: поблизу Пвлополя, Водяного, Лебединського, Пісків, Невельського, Мар'їнки, Авдіївки, Новолуганського, Хутора Вільного і Шумів.

В результаті ще троє бійців отримали поранення і один – бойову травму.

При цьому захисники України дали потужну відповідь терористам: "Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточнюються".

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не отримав поранення в результаті ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 29 березня. Хоча останні за минулу добу 13 раз порушили режим припинення вогню.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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