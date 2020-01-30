Сморід і таргани: у Запоріжжі горе-батьки замучили дворічну дитину. Відео порятунку

У Запоріжжі у горе-батьків відібрали дворічну дівчинку, яка проживала в антисанітарних умовах.

Про це повідомляє телеграм-канал "netipichnyi_kharkov", де опубліковане відео з дитиною. Зазначається, що дитина з батьками проживала в кімнаті гуртожитку.

"Малятко плакало від страху, а на підлозі сидів її батько в неадекватному стані", – йдеться у повідомленні. До того ж у кімнаті страшенно смерділо, а навколо бігали таргани.

Гуртожиток Ілюстрація

За даним фактом на батьків складено протокол за ст. 184. КпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків із виховання дітей".

Також вирішується питання про позбавлення батьківських прав. Дитину поки передали лікарям для обстеження і спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області поліція і соціальні працівники виламали двері у квартирі неблагонадійної сім'ї, щоби врятувати 2-річну дівчинку.

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