Смертельні "танці на льоду": по Україні прокотилася хвиля ДТП

Із зниженням температури аварійна ситуація в Україні різко загострилася. Ожеледиця вже встигла стати причиною чималої кількості ДТП.

OBOZREVATEL розповість про наймасштабніші події.

Зіткнулися 10 машин

Перша гучне ДТП в умовах ожеледиці відбулася 26 листопада під Уманню в Черкаській області. На трасі Київ – Одеса зіткнулися 11 транспортних засобів: п'ять вантажівок, п'ять легкових автомобілів і рейсовий автобус Варшава – Херсон. Травми отримали три людини (щоб подивитися відео з дрона, проскрольте вниз).

В аварію під Уманню потрапили 11 автомобілів

Цікава деталь. Журналісти OBOZREVATEL виявили, що проїжджа частина на місці ДТП посипана сіллю, проте траса ні до, ні після того не була оброблена. Це схоже на спробу шляховиків підстрахуватися вже постфактум – мовляв, до нас ніяких претензій.

Вилетіла з салону

11 грудня в декількох кілометрах від Тернополя лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Dacia і автобус ПАЗ. Від удару 65-річна пасажирка автобуса, що сиділа поруч з водієм, вилетіла на дорогу і була розчавлена цим же транспортним засобом. Також травми отримали водій та четверо пасажирів легковика.

ДТП під Тернополем. Пасажирка вилетіла з автобуса і загинула

Начальник пресслужби ГУНП Тернопільщини Сергій Крета розповів OBOZREVATEL, що за попередньою інформацією правила порушив водій Dacia.

"Він пішов на обгін фури. Але через слизьку дорогу не зміг повернутися на свою смугу і зіткнувся з автобусом", – зазначив він.

Автомобілі зіткнулися на слизькій дорозі

Злетів з дороги

В цей же день на 192 км одеської траси біля населеного пункту Краснопілка Черкаської області зіткнулися маршрутка сполученням Київ – Одеса і вантажівка DAF.

Як стало відомо, водій буса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, після удару маршрутка вилетіла з траси на узбіччя.

ДТП на трасі Київ - Одеса

Як повідомив OBOZREVATEL спікер ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко, травми отримали четверо пасажирів маршрутки.

На думку очевидців, однією з причин аварії стала слизька дорога.

Моторошні цифри

За 10 місяців 2019 року в Україні трапились 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739 осіб.

У Києві за цей період сталося 33 056 ДТП, в яких загинули 108 осіб і постраждали 2 161.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся