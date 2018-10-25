Смертельна ДТП у Харкові: суд пішов на поступки щодо одного з обвинувачених

Київський райсуд Харкова частково задовольнив клопотання захисту обвинуваченого у ДТП на Сумщині Геннадія Дронова та призначив додаткову комплексну судову автотехнічну експертизу, фонотехнічну експертизу та експертизу матеріалів відео- та звукозапису.

Як повідомляє "МедіаПорт", експерти уточнюватимуть такі питання:

1. Чи можна за матеріалами кримінального провадження, зокрема за наявним відеозаписом, які містяться в матеріалах провадження, визначити межі перехрестя у напрямку руху автомобіля Volkswagen Touareg?

2. Якщо можна визначити межі перехрестя, то чи можливо провести графічну побудову початку перехрестя за вказаним напрямом з позначенням розташування автомобіля Volkswagen Touareg щодо кордону перехрестя?

3. Де мав зупинитися водій автомобіля Volkswagen Touareg Дронов, тобто перед яким світлофорним об'єктом з урахуванням наявності для його напрямки руху дублюючого світлофорного об'єкта, враховуючи, що на момент ДТП розмітка 1.12 "стоп-лінія" нанесена була, а знак 2.2 "стоп" був відсутній.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов NewsRoom

Експертизу повинні провести у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Бокаріуса.

"У зв'язку з тим, що обвинувачені Дронов і Зайцева тривалий час перебувають під вартою, прошу невідкладно терміном до 2 листопада 2018 року провести призначену судом додаткову експертизу, повернувши до суду матеріали кримінального провадження з обвинувачення Зайцевої та Дронова та надавши суду висновки експертизи", — зачитав суддя, призначивши засідання на 7 листопада.

Зазначається, що про призначення комплексної судової експертизи клопотав захисник водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, який наполягав на її проведенні в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Звинувачення заперечувало проти задоволення клопотання Перепелиці, назвавши його провокаційним.

Ще одне клопотання — захисника Зайцевої Євгенія Мельниченка (він просив призначити експертизу, щоб з'ясувати, чи була технічна можливість у Зайцевої зупинитися до стоп-лінії чи до світлофора) — суд не задовольнив.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова сталася кривава ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті аварії 5 осіб загинули, одна померла у лікарні, іще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За словами одного зі свідків, на момент ДТП обидва підозрюваних перевищували швидкість.

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