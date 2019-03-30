Смертельна аварія з нацгвардійцями в Одесі: в мережу потрапило перше відео

У мережі з'явилося відео аварії 30 березня в Одесі, у результаті якої загинув один боєць Нацгвардії, ще двоє постраждали.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". Перші хвилини після смертельної аварії зняті камерою зовнішнього відеоспостереження.

"Якийсь мужик б'є постраждалих і намагається вкрасти зброю. Що не так із цим світом?" — відзначили в пості, звернувши увагу на дивну поведінку одного з очевидців ДТП.

Нагадаємо, автомобіль Opel на єврономерах вилетів на тротуар, де збив бійців Нацгвардії і завдав одному з них травми, несумісні з життям. На місці ДТП загинув Флоря Віталій Валентинович, 1996 року народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на мосту Метро вночі 28 лютого сталася страшна аварія. Карета "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем ZAZ Vida, у результаті чого загинули троє людей.

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