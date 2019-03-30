|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Смертельна аварія з нацгвардійцями в Одесі: в мережу потрапило перше відео

3.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео аварії 30 березня в Одесі, у результаті якої загинув один боєць Нацгвардії, ще двоє постраждали.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". Перші хвилини після смертельної аварії зняті камерою зовнішнього відеоспостереження.

"Якийсь мужик б'є постраждалих і намагається вкрасти зброю. Що не так із цим світом?" — відзначили в пості, звернувши увагу на дивну поведінку одного з очевидців ДТП.

Новини
Вижила дивом: у Львові авто влетіло в дівчину на пішохідному переході. Відео 18+

Смертельна аварія з нацгвардійцями в Одесі: в мережу потрапило перше відео

Нагадаємо, автомобіль Opel на єврономерах вилетів на тротуар, де збив бійців Нацгвардії і завдав одному з них травми, несумісні з життям. На місці ДТП загинув Флоря Віталій Валентинович, 1996 року народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на мосту Метро вночі 28 лютого сталася страшна аварія. Карета "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем ZAZ Vida, у результаті чого загинули троє людей.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТП в ОдесіДТПвидеоНаціональна гвардія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
0
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки