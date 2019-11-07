Що вбило 6-річного хлопчика: несподівана версія родинної трагедії на Черкащині

Трагедія, внаслідок якої на Черкащині загинув 6-річний хлопчик, а його батьки потрапили до реанімації, могла статись через отруєння грибами.

Таку версію в сюжеті "Надзвичайних новин" висловили сусіди родини (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Вони розповіли, що напередодні нещастя в домі постраждалих були гості. Під час застілля споживали й гриби. Вже наступного ранку усі члени родини відчули себе зле. Попросили знайомого привезти ліків від отруєння. А вже увечері родичі виявили у квартирі непритомних господарів та їхнього маленького сина.

Будинок, де живе постраждала родина Скриншот з відео

Ще однією ймовірною причиною називають несправний газовий котел. Саме на отруєння чадним газом вказали і медики "швидкої", яких викликали родичі. Однак газовики, які прибули на місце поді одними з перших, відхилень від норми не виявили.

Скриншот з відео

Тіло загиблої дитини було направлене на судово-медичну експертизу. Саме вона має з’ясувати, чим отруївся хлопчик та його батьки.

Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня у місті Христинівка Черкаської області загинув хлопчик 6 років, а його 30-річна мама та 35-річний батько "швидкою" були доправлені в реанімацію місцевої лікарні. За інформацією екстренки, родина отруїлась чадним газом.

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