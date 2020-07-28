В окупованому Сімферополі ФСБ Росії не дозволила політв'язню Руслану Сулейманову попрощатися із загиблим 3-річним сином Мусою.

Про це розповіла адвокат Марія Ейсмонт в Facebook, що стала свідком розмови своєї колеги Лілії Гемеджі з представником силовиків.

Адвокат записалася на прийом до начальника попросити, щоб батька хлопчика відпустили хоча б на 10 хвилин на похорон. Співробітник ФСБ відмовлявся турбувати своє керівництво, посилаючись на те, що не міг зайти до начальника в кабінет через нараду.

Руслан Сулейманов. Фото - "Кримська солідарність"

"Маленький хлопчик загинув і його зараз поховають! Його батько ніколи в житті більше його не побачить. Ніколи! Йому потрібно всього 10 хвилин. Ви що не знаєте? Це ж така зрозуміла людська історія", – просила адвокат.

Однак силовик відповів, що "ми люди військові, не по-людськи повинні діяти, а по закону".

Адвокати наполягали, що "закон дозволяє" Сулейманову попрощатися з сином і навіть були готові на деякий час "затримати похорон". Однак у відповідь їм лише запропонували "записатися на більш пізню дату на зустріч з керівником".

"Ми заперечливо киваємо головою. Похорони маленького Муси пройшли без батька", – додала Ейсмонт.

Смерть 3-річного Муси: адвокат розповіла, як ФСБ не пустила політв'язня поховати сина

Смерть 3-річного Муси: адвокат розповіла, як ФСБ не пустила політв'язня поховати сина

Як писав OBOZREVATEL, тіло трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси знайшли 26 липня в зливний ямі поруч з будинком в Сімферопольському районі. Хлопчика шукали близько 2 тисяч осіб.

Через добу в селі Старогнатівка дитину поховали. Напередодні президент України Володимир Зеленський особисто зателефонував главі РФ Володимиру Путіну і піднімав питання про те, щоб політв'язня Руслана Сулейманова відпустили попрощатися з сином.