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Слухали гімн СРСР і матюкалися: в Луцьку підлітки влаштували п'яний дебош. Фото і відео

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У Луцьку група п'яних підлітків влаштувала дебош, слухаючи пісні СРСР, матюкаючись і чинячи опір співробітникам правоохоронних органів.

Про це написав у Facebook волонтер руху "Самооборона Майдану – Волинь" Сергій Рижков, який разом із колегами намагався заспокоїти хлопців. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"А знаєте що тут робить "Самооборона"? Ми приїхали послухати з цими 16-річними хлопцями гімн Російський Федерації, "Катюшу", яка розквітала, і гімн СРСР із "Батяня комбат", які вони транслювали, виставивши колонку у вікно", – розповів він.

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Facebook Сергія Рижкова

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Facebook Сергія Рижкова

За словами Рижкова, на місце події прибули також патрульні, яких викликали сусіди, оскільки з 14:00 30 червня правопорушники кричали, пили, слухали голосно музику і показували дітям знизу статеві органи.

"Я обіцяю, прийду до кожного в бурсу, університет із тими АТОвцями, яких вони "мали на х**" (дослівно)", – обурився Рижков.

У коментарях користувачі уточнили, що хлопці вчаться в ПТУ №6 Луцька, проте їхні прізвища невідомі.

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Facebook Сергія Рижкова

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Підлітки влаштували дебош у Луцьку

Facebook Сергія Рижкова

Підлітки влаштували дебош в Луцьку

Підлітки влаштували дебош в Луцьку

Facebook Сергія Рижкова

Підлітки влаштували дебош в Луцьку

Підлітки влаштували дебош в Луцьку

Facebook Сергія Рижкова

Прокоментували інцидент і в прес-службі патрульної поліції Волинської області.

"По прибуттю патрульні встановили, що в квартирі перебуває група осіб (хлопці у віці 16-18 років) з ознаками алкогольного сп'яніння, які нецензурно лаялися в бік поліцейських і сусідів. Підлітки не представлялися і не йшли на контакт", – розповіли правоохоронці.

"Особи також почали нецензурно лаятися на адресу Рижкова і представників "Самооборони", під час цього житель даної квартири вибіг (кинувся) на сходову площадку 6-го поверху з нецензурними вигуками до Рижкова", – поділилися в поліції.

Стало відомо, що підлітки влаштували дебош удома у одного з них. Із дітьми і їх батьками провели виховну бесіду і склали протокол про правопорушення. "Претензій за результатами події ні в кого ні до кого немає", – зазначили правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві вночі 3 червня група молодих людей (18-22 роки) намагалася пограбувати магазин, а один із хлопців побився з поліцейськими.

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Місце
УкраїнаЛуцьк
Тег
банда підлітків
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